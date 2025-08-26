Европейские страны на границе с Россией начали масштабное восстановление осушенных болот как меру противодействия возможной агрессии Москвы, вдохновившись украинским опытом 2022 года.

Идея родилась после того, как консультант по обороне Александр Дмитриев остановил наступление российских войск на Киев, взорвав дамбу на реке Ирпень. Затопленные болота превратились в смертельную ловушку для военной техники. «Это превращается в непроходимое дерьмо, как говорят любители внедорожников, — объяснил изданию Politico Дмитриев. — В принципе, это остановило российскую атаку с севера».

Эффективность болотистой местности против бронетехники недавно подтвердил и президент США Дональд Трамп. Российские танки «могли бы оказаться в Киеве через четыре часа, если бы двигались по шоссе, однако один из генералов принял гениальное решение двигаться через сельскохозяйственные угодья, из-за чего машины застряли в грязи», заявил американский лидер. «Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет», — рассказал президент Штатов.

Финляндия и Польша уже активно изучают восстановление торфяников для укрепления обороноспособности. Польский проект укрепления восточной границы стоимостью 2,3 млрд евро «предусматривает защиту окружающей среды, включая формирование торфяников и лесонасаждения в приграничных районах».

Большинство европейских торфяников сосредоточено именно на границе НАТО с Россией и союзной Кремлю Беларусью — от финской Арктики через Прибалтику до восточной Польши. Заболоченная местность исторически останавливала армии: от германских племен, разгромивших римские легионы в 9 году нашей эры, до финских болот, поглотивших советские войска в 1940-х.

Современный пример трагической эффективности болот — гибель четырех американских солдат в Литве, когда их 63-тонная бронированная машина M88 Hercules провалилась в торфяник.

«В Финляндии мы исторически использовали нашу природу с оборонительной точки зрения, — заявил парламентарий Паули Аалто-Сетяля, который внес предложение о восстановлении торфяников на восточной границе. — Я понял, что особенно на восточной границе есть много отличных областей для восстановления — для климата, но также чтобы сделать их максимально трудными для прохождения».

В Польше инициатива заинтересовала правительство после многолетней кампании активистов, которые поняли: политики охотнее тратят деньги на экологию, когда она связана с национальной безопасностью. «Как только вы заговорите о безопасности, все сразу начинают слушать в Польше», — отметила активистка Виктория Ендрошковяк.