Европейские страны на границе с Россией начали масштабное восстановление осушенных болот как меру противодействия возможной агрессии Москвы, вдохновившись украинским опытом 2022 года.
Идея родилась после того, как консультант по обороне Александр Дмитриев остановил наступление российских войск на Киев, взорвав дамбу на реке Ирпень. Затопленные болота превратились в смертельную ловушку для военной техники. «Это превращается в непроходимое дерьмо, как говорят любители внедорожников, — объяснил изданию Politico Дмитриев. — В принципе, это остановило российскую атаку с севера».
Эффективность болотистой местности против бронетехники недавно подтвердил и президент США Дональд Трамп. Российские танки «могли бы оказаться в Киеве через четыре часа, если бы двигались по шоссе, однако один из генералов принял гениальное решение двигаться через сельскохозяйственные угодья, из-за чего машины застряли в грязи», заявил американский лидер. «Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет», — рассказал президент Штатов.
Финляндия и Польша уже активно изучают восстановление торфяников для укрепления обороноспособности. Польский проект укрепления восточной границы стоимостью 2,3 млрд евро «предусматривает защиту окружающей среды, включая формирование торфяников и лесонасаждения в приграничных районах».
Большинство европейских торфяников сосредоточено именно на границе НАТО с Россией и союзной Кремлю Беларусью — от финской Арктики через Прибалтику до восточной Польши. Заболоченная местность исторически останавливала армии: от германских племен, разгромивших римские легионы в 9 году нашей эры, до финских болот, поглотивших советские войска в 1940-х.
Современный пример трагической эффективности болот — гибель четырех американских солдат в Литве, когда их 63-тонная бронированная машина M88 Hercules провалилась в торфяник.
«В Финляндии мы исторически использовали нашу природу с оборонительной точки зрения, — заявил парламентарий Паули Аалто-Сетяля, который внес предложение о восстановлении торфяников на восточной границе. — Я понял, что особенно на восточной границе есть много отличных областей для восстановления — для климата, но также чтобы сделать их максимально трудными для прохождения».
В Польше инициатива заинтересовала правительство после многолетней кампании активистов, которые поняли: политики охотнее тратят деньги на экологию, когда она связана с национальной безопасностью. «Как только вы заговорите о безопасности, все сразу начинают слушать в Польше», — отметила активистка Виктория Ендрошковяк.
«Наши цели совпадают, — подтвердил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. — Для нас природа — союзник, и мы хотим ее использовать».
Восстановление болот решает сразу две задачи. Торфяники покрывают лишь 3% планеты, но хранят треть мирового углерода — в два раза больше, чем леса. Половина европейских торфяников деградировала из-за осушения для сельского хозяйства, что привело к выбросу 124 млн тонн парниковых газов в 2022 году — почти столько же, сколько выбрасывает вся Голландия.
«Это беспроигрышная ситуация, которая достигает многих целей одновременно», — заявила Тарья Хааранен, генеральный директор по природе Министерства окружающей среды Финляндии.
Однако инициатива сталкивается с сопротивлением фермеров. В Польше 85% торфяников осушено для посевов. Ученые утверждают: без компенсации аграриям масштабное восстановление болот невозможно. «Нам срочно нужна программа для фермеров, чтобы компенсировать им повторное заболачивание осушенных торфяников — и не только компенсировать, но позволить им зарабатывать на этом», — подчеркнул польский эколог Виктор Котовский.
Балтийские страны пока проявляют меньший интерес, хотя торфяники покрывают 10% их территории. Только Литва сообщила, что вопрос восстановления болот для обороны «обсуждается».
Ученые признают ограниченность болотной стратегии. «Конечно, нам все еще нужна традиционная оборона. Это не призвано ее заменить», — отметила директор Грайфсвальдского центра исследования болот Франциска Таннебергер. Болота не остановят дроны и не собьют ракеты.
В отличие от экстренного затопления в Украине, которое нанесло экологический ущерб, европейские страны имеют возможность восстанавливать торфяники планомерно. «Возможно, лучше думать заранее, чем быть вынужденным действовать в спешке, — резюмировала эстонский эколог Авелийна Хельм. — У нас есть такая возможность. У Украины ее не было».