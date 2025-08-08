Брюссельский суд обязал правительство Фландрии прекратить поставки военного оборудования в Израиль после того, как в Антверпене ранее в этом году были обнаружены детали вооружений, передает Euronews.

Суд первой инстанции потребовал от властей Фландрии заблокировать отправку и предотвратить любой будущий транзит вооружений в Израиль. Решение последовало за жалобой, поданной в июне четырьмя фламандскими организациями. Судья предупредил о штрафе в €50 тыс. за каждое нарушение.

Активистка Лихен Улльман из движения Vredesactie заявила, что контейнеры в Антверпене содержали роликовые подшипники, используемые в танках и бронемашинах. По ее словам, груз был предназначен для компании Ashot Ashkelon — поставщика танков «Меркава», применяемых в Газе.

Бельгия запретила экспорт оружия в Израиль в 2009 году, однако контроль над транзитом находится в ведении регионов. В суде выяснилось, что Фландрия проверяла грузы только по запросу транспортных компаний. Судья признал это нарушением международных договоров, включая Женевскую конвенцию, запрещающую поставки вооружений, которые могут способствовать военным преступлениям.

Правительство Фландрии, которое может обжаловать решение, отказалось от комментариев. Другие бельгийские регионы, в частности, Валлония ранее заморозили экспорт боеприпасов Израилю.

Решение суда принято на фоне растущего давления на союзников Израиля из-за войны в Газе и катастрофического голода. Великобритания, Испания и другие страны выразили обеспокоенность голодом и ростом смертности от недоедания в секторе.