Весной Трамп инициировал создание государственного резерва биткоина и подписал указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах». В начале августа он расширил доступ пенсионных планов 401(k) к криптовалютам, недвижимости, частным компаниям и другим альтернативным активам.

Американский лидер называет биткоин «оригинальной валютой» и считает, что США следует воспользоваться преимуществом первопроходца в создании стратегического запаса криптовалюты.