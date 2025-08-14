Курс биткоина в ночь на 14 августа достиг нового исторического максимума, следует из данных криптобиржи Binance. Цена превысила $123,5 тыс., после чего рост замедлился.
Предыдущий рекорд в $123,2 тыс. был зафиксирован 14 июля. Днем 13 августа BTC торговался на уровне $120,6 тыс.
Bloomberg отмечает, что биткоин стабильно рос большую часть прошлого года. В последние месяцы рост ускорился благодаря благоприятной регуляторной политике в США при президенте Дональде Трампе и повышенному спросу со стороны публичных компаний, включая Strategy Майкла Сэйлора.
Весной Трамп инициировал создание государственного резерва биткоина и подписал указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах». В начале августа он расширил доступ пенсионных планов 401(k) к криптовалютам, недвижимости, частным компаниям и другим альтернативным активам.
Американский лидер называет биткоин «оригинальной валютой» и считает, что США следует воспользоваться преимуществом первопроходца в создании стратегического запаса криптовалюты.