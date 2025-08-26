В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека потребовали расследовать атаки Израиля на медицинские учреждения и сотрудников СМИ в секторе Газа.

Представитель ведомства Тамин Аль-Хитан на еженедельном брифинге раскритиковал совершенную накануне израильской армией атаку на больницу «Наср» в Хан-Юнусе на юге Газы, а также убийство пяти журналистов.

«Мы видели и задокументировали множество неприемлемых атак на журналистов. С 7 октября 2023 года в Газе были убиты по меньшей мере 247 палестинских журналистов. Эти журналисты — глаза и уши всего мира, и их необходимо защищать», — сказал он.

По его словам, подобные инциденты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Аль-Хитан напомнил, что удары по медучреждениям и сотрудникам СМИ запрещены международным правом.