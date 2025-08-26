ВОЙНА В ГАЗЕ
ООН потребовала расследовать убийства журналистов в Газе
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека потребовали расследовать атаки Израиля / Reuters
26 августа 2025 г.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека потребовали расследовать атаки Израиля на медицинские учреждения и сотрудников СМИ в секторе Газа.

Представитель ведомства Тамин Аль-Хитан на еженедельном брифинге раскритиковал совершенную накануне израильской армией атаку на больницу «Наср» в Хан-Юнусе на юге Газы, а также убийство пяти журналистов.

«Мы видели и задокументировали множество неприемлемых атак на журналистов. С 7 октября 2023 года в Газе были убиты по меньшей мере 247 палестинских журналистов. Эти журналисты — глаза и уши всего мира, и их необходимо защищать», — сказал он.

По его словам, подобные инциденты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Аль-Хитан напомнил, что удары по медучреждениям и сотрудникам СМИ запрещены международным правом.

«Израильские власти сообщали о начале расследования подобных инцидентов с гибелью людей в прошлом. Конечно, как оккупирующая сторона, Израиль обязан проводить расследования, но эти расследования должны быть завершены, а правосудие должно восторжествовать. Мы пока не увидели никаких результатов или мер по привлечению виновных к ответственности. Мы призываем к ответственности и правосудию», — подчеркнул представитель ООН.

Накануне утром армия Израиля нанесла два удара по больнице «Наср» в Хан-Юнусе.

По данным палестинского Минздрава, в результате атаки погибли 20 человек, среди них пять журналистов и пять медицинских работников.

Армия Израиля взяла на себя ответственность за удар, однако утверждала, что «не совершала это нападение непосредственно на журналистов». В Тель-Авиве заявили о начале расследования инцидента.

