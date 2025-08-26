МИР
1 мин чтения
Китай осудил преступные действия Израиля
В МИД КНР заявили, что Пекин «внимательно следит за развитием событий в Газе»
Флаг Китая / Reuters
26 августа 2025 г.

В Китае «шокированы» в связи с гибелью журналистов в результате израильского удара по медицинскому комплексу «Наср» в Хан-Юнусе, на юге Газы. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякун.

«Мы потрясены новостью о том, что снова погибли корреспонденты. Осуждаем эту атаку, скорбим по погибшим и выражаем соболезнования их семьям», — сказал дипломат, отметив, что Китай «внимательно следит за развитием событий в Газе».

По данным Минздрава Газы, только в понедельник в результате израильских атак по всему сектору погибли 58 палестинцев, включая пятерых журналистов. Ранения получили десятки.

В больнице «Наср» в Хан-Юнусе израильская армия нанесла два удара по четвертому этажу одного из корпусов. Второй удар пришелся на момент, когда спасатели пытались эвакуировать раненых и извлечь тела погибших.

Среди жертв оказались оператор палестинского телевидения Хуссам аль-Масри, фотограф Al Jazeera Мохаммед Салам, фотокорреспондент Мариам Абу Дагга, журналист NBC Моаз Абу Таха, репортер-фрилансер Ахмед Абу Азиз, сотрудничавший со СМИ из Туниса и Марокко.

Местные медики подтвердили, что все они погибли в результате израильского удара по комплексу «Наср».

Преступные действия Израиля были с осуждением встречены во всем мире.

