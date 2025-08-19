Украинская армия нанесли удар по российскому грузовому составу с цистернами в оккупированной части Запорожской области. В результате поезд был полностью уничтожен, а железнодорожное сообщение на этом участке оказалось выведено из строя.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, эшелон перевозил горючее для нужд российской армии.

Источники уточняют, что после схода с рельсов состав был добит ударами с воздуха. Отмечается, что операция фактически парализовала движение поездов по оккупированной железной дороге региона.

Тем временем на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Наибольшая активность российских войск наблюдалась на покровском, новопавловском и лиманском направлениях.



Россия нанесла два ракетных и 78 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 162 корректируемые авиабомбы. Всего за сутки задействовано 5 489 дронов-камикадзе и произведено 5 350 артиллерийских обстрелов, из них 86 — с применением реактивных систем залпового огня.