Израиль разрывают внутренние споры: начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир предупредил правительство о последствиях полного захвата Газы. Как сообщает CNN со ссылкой на три израильских источника, во время встречи с руководством страны 5 августа Замир заявил: «полное завоевание» Газы приведет к затяжной оккупации, усилит нагрузку на измотанные силы армии и поставит под угрозу жизни израильских заложников.
Несмотря на это, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на продолжении наступления. По данным источников CNN, он намерен 7 августа добиться того, чтобы Совет безопасности поддержал план по полной оккупации сектора.
Замир, напротив, предложил ограничиться блокированием районов, где, по данным разведки, могут находиться заложники. Его позиция вновь сталкивается с требованиями ультраправых в правительстве, добивающихся тотального уничтожения ХАМАС и оккупации Газы с дальнейшим выселением всех палестинцев.
После заседания Канцелярия премьер-министра поспешила выпустить заявление, что армия якобы «готова исполнить любое решение кабинета». Однако сам глава Генштаба таких заявлений не делал.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от Замира заявить «своим голосом», что он подчинится политическому руководству даже в случае приказа о вторжении.
Оппозиционный лидер Яир Лапид также выступил против оккупации, заявив, что «нацию нужно объединять, а не втягивать в непопулярную войну». По данным опросов, более 70% израильтян готовы обменять прекращение войны на освобождение 50 оставшихся заложников. Но Нетаньяху не прислушивается к народному мнению — голоса ультраправых партнеров по коалиции гораздо важнее.
Тем временем, ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Минздрав сектора сообщил, что число погибших от истощения достигло 193, из них 96 — дети. Израиль отрицает голод в Газе, несмотря на давление даже со стороны ближайших союзников — Британии, Германии и США.