Израиль разрывают внутренние споры: начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир предупредил правительство о последствиях полного захвата Газы. Как сообщает CNN со ссылкой на три израильских источника, во время встречи с руководством страны 5 августа Замир заявил: «полное завоевание» Газы приведет к затяжной оккупации, усилит нагрузку на измотанные силы армии и поставит под угрозу жизни израильских заложников.

Несмотря на это, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на продолжении наступления. По данным источников CNN, он намерен 7 августа добиться того, чтобы Совет безопасности поддержал план по полной оккупации сектора.

Замир, напротив, предложил ограничиться блокированием районов, где, по данным разведки, могут находиться заложники. Его позиция вновь сталкивается с требованиями ультраправых в правительстве, добивающихся тотального уничтожения ХАМАС и оккупации Газы с дальнейшим выселением всех палестинцев.

После заседания Канцелярия премьер-министра поспешила выпустить заявление, что армия якобы «готова исполнить любое решение кабинета». Однако сам глава Генштаба таких заявлений не делал.