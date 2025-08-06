Власти Израиля отложили заседание кабинета министров по плану Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы на 7 августа, сообщают израильские СМИ. Решение принято на фоне растущих разногласий в руководстве и международного давления.

По данным местных изданий, премьер-министр требует расширить военную операцию на весь сектор, включая районы, где удерживаются заложники. Нетаньяху утверждает, что это якобы необходимо для «полного разгрома ХАМАС и устранения угрозы для Израиля».

Однако высокопоставленные военные и бывшие представители армии предупреждают: операция может погубить заложников и усилить международную изоляцию. Израиль и так находится в самом невыгодном положении за всю свою историю — у него не осталось западных партнеров, кроме США. Большинство стран ЕС уже открыто осудили военное вторжение в Газу и катастрофический голод в секторе, устроенный израильтянами.

Кроме того, захват Газы вынудит армию постоянно контролировать густонаселенную территорию — в секторе проживают более 2 млн человек.

Международная реакция не заставила себя ждать. В ООН резко осудили израильские планы по захвату всего сектора. В организации предупредили о «катастрофических последствиях» для миллионов палестинцев.

Китай призвал Израиль немедленно отказаться от «опасных действий» и ввести перемирие. Несколько европейских стран, включая Британию и Францию, заявили о готовности признать палестинское государство, чтобы помешать израильским планам оккупации.