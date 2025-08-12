Президент США Дональд Трамп объявил о взятии под федеральный контроль полиции округа Колумбия и распоряжении ввести в город 800 военнослужащих Национальной гвардии, назвав при этом американскую столицу «одним из самых опасных городов в мире». Об этом сообщает The Guardian.
Трамп сослался на положение общественной безопасности и официально сослался на раздел 740 закона о самоуправлении округа Колумбия (District of Columbia Home Rule Act), заявив, что впервые в истории США позволяет федеральному правительству временно взять под контроль столичную полицию.
Федеральная мера рассчитана на 30 дней, после чего нуждается в одобрении Конгресса.
На пресс-конференции в Белом доме Трамп назвал происходящее «днем освобождения в Вашингтоне», сказав, что «мы вернем нашу столицу».
Президент также утверждал, что уровень убийств в округе выше, чем в Боготе или Мехико, хотя официальные данные указывают на полностью обратное — уровень насильственной преступности в американской столице снизился до минимумов за последние 30 лет.
Эти расхождения между словами президента и статистикой подчеркивали и журналисты, и местные чиновники.
В свою очередь, министр обороны Пит Хегсет заявил, что 800 военнослужащих Национальной гвардии будут выведены на улицы в течение ближайшей недели и будут «жестко и надежно» работать вместе с правоохранительными органами. В ходе пресс-конференции также сообщалось, что полномочия над столичной полицией будут переданы генеральному прокурору, Пэм Бонди.
Трамп не исключил возможности более широкого военного вмешательства, заявив, что при необходимости может направить дополнительные силы.