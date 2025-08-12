Президент США Дональд Трамп объявил о взятии под федеральный контроль полиции округа Колумбия и распоряжении ввести в город 800 военнослужащих Национальной гвардии, назвав при этом американскую столицу «одним из самых опасных городов в мире». Об этом сообщает The Guardian.

Трамп сослался на положение общественной безопасности и официально сослался на раздел 740 закона о самоуправлении округа Колумбия (District of Columbia Home Rule Act), заявив, что впервые в истории США позволяет федеральному правительству временно взять под контроль столичную полицию.

Федеральная мера рассчитана на 30 дней, после чего нуждается в одобрении Конгресса.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп назвал происходящее «днем освобождения в Вашингтоне», сказав, что «мы вернем нашу столицу».