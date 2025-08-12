АЭС Гравлин на севере Франции временно остановила работу из-за скопления медуз в системе охлаждения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оператора объекта.

Три реактора автоматически отключились после того, как фильтрующие барабаны насосных станций оказались забиты «массовым и неожиданным» количеством медуз. Спустя несколько часов вручную был остановлен еще один реактор.

По данным источника Reuters, оборудование насосов не пострадало — его необходимо лишь очистить, после чего станция сможет вернуться к работе. Компания-оператор отметила, что инцидент не создавал угрозы для станции, ее персонала и окружающей среды.