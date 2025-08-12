МИР
Крупнейшая АЭС Франции приостановила работу
Причина — скопление медуз в системах охлаждения
Gravelin Nuclear Station / Reuters
АЭС Гравлин на севере Франции временно остановила работу из-за скопления медуз в системе охлаждения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оператора объекта.

Три реактора автоматически отключились после того, как фильтрующие барабаны насосных станций оказались забиты «массовым и неожиданным» количеством медуз. Спустя несколько часов вручную был остановлен еще один реактор.

По данным источника Reuters, оборудование насосов не пострадало — его необходимо лишь очистить, после чего станция сможет вернуться к работе. Компания-оператор отметила, что инцидент не создавал угрозы для станции, ее персонала и окружающей среды.

Эксперты не исключают, что ситуация может быть связана с изменением климата. Вода для охлаждения АЭС поступает из Северного моря, где из-за повышения температуры в последние годы наблюдается рост численности медуз, в том числе у побережья рядом со станцией.

Гравлин — крупнейшая атомная электростанция Франции. Общая мощность ее шести реакторов составляет 5460 мегаватт.

