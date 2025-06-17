Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и вылетел в Вашингтон — как сочли многие, чтобы заняться обострившимся конфликтом между Израилем и Ираном.

Саммит G7 открылся на фоне четвертого дня обострения конфликта на Ближнем Востоке, что также нанесло удар по имиджу Дональда Трампа как миротворца. Многие его международные инициативы буксуют. Пока ни одна из миротворческих инициатив Трампа не принесла ощутимых результатов, хотя он и приписывает себе заслуги — в том числе в достижении перемирия между Индией и Пакистаном.

Первоначально Трамп отказался подписывать итоговое заявление G7, однако изменил позицию после переговоров с коллегами и корректировки текста. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника, из итогового документа была удалена формулировка с призывом к сдержанности как со стороны Израиля, так и Ирана — именно это стало решающим фактором для согласия Трампа.

В итоговом варианте закреплено право Израиля на самооборону, а Иран назван главным источником нестабильности и терроризма в регионе. Лидеры подчеркнули: Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

В заявлении , опубликованном незадолго до отлета президента, говорится:

Мы, лидеры стран «Большой семерки», вновь подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы заявляем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы вновь выражаем поддержку безопасности Израиля. Мы также подчеркиваем важность защиты гражданского населения. Иран является основным источником нестабильности и террора в регионе. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса привело к более широкому снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе. Мы будем внимательно следить за последствиями для международных энергетических рынков и готовы к координации действий, в том числе с единомышленниками, для обеспечения стабильности на рынке.

До этого Трамп призвал в соцсетях срочно эвакуировать Тегеран и напомнил о своей твердой позиции: «ПРЕЖДЕ ВСЕГО — АМЕРИКА означает множество ВЕЛИКИХ вещей, включая то, что ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!!!» — написал он в отдельной публикации.

При этом запланированные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Мексики Клаудией Шейнбаум Трамп отменил.

После этого, уже по возвращении из Канады, американский президент резко раскритиковал в соцсети своего французского коллегу Эммануэля Макрона, назвав его «жаждущим внимания». Также американский лидер добавил, что «намеренно или нет, Макрон всегда ошибается».

Этот пост в Truth Social был опубликован, когда Трамп находился на борту Air Force One, вылетающего из Калгари и направляющегося в Вашингтон.

Президент Франции Макрон в интервью журналистам на саммите предположил, что Трамп уходит раньше для переговоров о прекращении огня между Израилем и Ираном. «Действительно есть предложение встретиться и обменяться мнениями», — сказал Макрон, добавив, что «США заверили, что найдут пути к прекращению огня и могут оказать давление на Израиль, что может изменить ситуацию».

Однако Трамп отверг эти предположения.

«Президент Франции, стремящийся к публичности Эммануэль Макрон, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Это неверно! — написал Трамп. — Он понятия не имеет, зачем я возвращаюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Это гораздо масштабнее. Намеренно или нет, но Макрон всегда ошибается. Следите за новостями!»

Через Атлантику

Решение покинуть саммит все же с большой долей вероятности связано с резко обострившейся обстановкой в регионе. Более того, США, судя по всему, усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

Как сообщили агентству Reuters американские чиновники, США перебросили в Европу большое количество самолетов-заправщиков, чтобы у президента Дональда Трампа было больше возможностей для действий на фоне противостояния между Ираном и Израилем.

Открытые источники также зафиксировали необычно крупную группу американских заправочных самолетов, пересекающих Атлантику в восточном направлении. По данным разных специализированных военных изданий , в составе группы были как KC-135 Stratotanker, так и KC-46 Pegasus — воздушные танкеры, способные дозаправлять в воздухе широкий спектр боевых машин: от истребителей и бомбардировщиков до разведывательных самолетов и других танкеров. Несмотря на масштаб операции, официальных заявлений о ее целях и пункте назначения сделано не было. Также не наблюдалось сопровождения танкеров боевыми самолетами.

В совокупности эти переброски свидетельствуют о серьезном наращивании воздушной мощи США на случай затяжных боевых действий в условиях беспрецедентной открытой войны между Ираном и Израилем.

Также сообщается, что в регион направлен авианосец «Нимиц» — как утверждается, это заранее запланированная операция. На борту корабля могут размещаться около 5 тыс. человек и более 60 самолетов, включая истребители.

Слова министра обороны Пита Хегсета придают этой информации дополнительный вес. В опубликованном в понедельник заявлении на платформе X он сообщил, что «распорядился о переброске дополнительных сил» на Ближний Восток. «Защита американских войск — наш главный приоритет, и эти переброски направлены на укрепление нашей оборонительной позиции в регионе», — отметил Хегсет, не уточнив при этом, какие именно силы были направлены.

Напомним, Вашингтон настаивает, чтобы Иран полностью отказался от возможности обогащения урана, что Тегеран считает неприемлемым, ссылаясь на свое право на мирный атом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Вашингтон сам определит степень своего участия. «Любая помощь будет приветствоваться», — отметил он.

Хотя Трамп и другие высокопоставленные представители США заявляют, что Соединенные Штаты не участвуют в ударах, Вашингтон оказывает Израилю поддержку иным образом — в частности, обеспечивая противовоздушную оборону. Как сообщили в Минобороны США в пятницу, американские системы ПРО, такие как Patriot и THAAD, были задействованы для перехвата иранских дронов и ракет.



