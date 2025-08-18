В ночь на понедельник, 18 августа, российские беспилотники атаковали терминал «Новой почты» и терминалы азербайджанской нефтекомпании SOCAR в Украине. Об этом сообщают местные СМИ.



Издание «Думская» пишет, что «почти все «шахеды» летели в одно место».

Отмечается, что в пригороде Одессы вспыхнул сильный пожар. Издание со ссылкой на местных чиновников сообщило, что ликвидировали более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии Украины и из местных пожарных команд. Привлекался и специальный робот.

Также сообщается, что разрушения получили жилые дома.