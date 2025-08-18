ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Россия вновь атаковала объект SOCAR
Для ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей
Ликвидация последствий пожара / Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
18 августа 2025 г.

В ночь на понедельник, 18 августа, российские беспилотники атаковали терминал «Новой почты» и терминалы азербайджанской нефтекомпании SOCAR в Украине. Об этом сообщают местные СМИ.

Издание «Думская» пишет, что «почти все «шахеды» летели в одно место».

Отмечается, что в пригороде Одессы вспыхнул сильный пожар. Издание со ссылкой на местных чиновников сообщило, что ликвидировали более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии Украины и из местных пожарных команд. Привлекался и специальный робот.

Также сообщается, что разрушения получили жилые дома.

Отметим, что ранее в этом месяце Россия также атаковала нефтебазу SOCAR в Одессе. В результате атаки, проведенной 8 августа, на объекте вспыхнул пожар. Четыре сотрудника компании получили тяжелые ранения.

СвязанныеTRT Global - Россия нанесла удар по нефтебазе SOCAR


