Израильский дрон убил двух ливанских солдат
Еще двое военнослужащих получили ранения
Ливан / Reuters
28 августа 2025 г.

Двое военнослужащих ливанской армии погибли в результате взрыва израильского дрона в приграничном городе Рас-аль-Наура на юге страны. Еще двое солдат получили ранения, сообщила пресс-служба президента Ливана.

«Во время осмотра израильского вражеского дрона, упавшего в районе Рас-аль-Наура, он взорвался, что привело к гибели офицера и солдата и ранению еще двух военнослужащих», — говорится в заявлении армии.

По данным ливанского государственного агентства NNA, беспилотник пытался сбросить бомбу на экскаватор в районе Науры, после чего упал на землю.

Президент Жозеф Аун выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Инцидент произошел вскоре после того, как Совет Безопасности ООН единогласно продлил мандат миротворческой миссии в Ливане до конца 2026 года.



