ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
ОИС выступила против планов Израиля по оккупации Газы
Организация призвала мировое сообщество оказывать давление на Тель-Авив
ОИС выступила против планов Израиля по оккупации Газы
Израильский танк в Газе / Reuters
25 августа 2025 г.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник выступила против планов Израиля установить полный военный контроль над сектором Газа.

Как говорится в итоговом заявлении после экстренного заседания министров в Джидде (Саудовская Аравия), ОИС решительно осудила израильские намерения «навязать полную оккупацию и военный контроль над Газой» и отвергла «любые схемы, независимо от их характера, направленные на насильственное вытеснение палестинского народа».

Организация призвала мировое сообщество оказывать давление на Тель-Авив, включая принятие «всех возможных правовых и эффективных мер» — введение санкций, приостановку поставок оружия, пересмотр дипломатических и экономических отношений — чтобы остановить преступные действия Израиля против палестинцев.

В заявлении также осуждается преднамеренное нападение израильских сил на журналистов и сотрудников СМИ в Газе.

В ОИС отметили, «эти действия являются военным преступлением и посягательством на свободу прессы».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал исламские страны к коллективным действиям против Израиля на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе в понедельник.

Читайте также

«Палестинскому народу нужны наши коллективные действия», — заявил Фидан на открытии встречи в Джидде.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул важность «скоординированного давления» для принуждения Израиля к поиску долгосрочного решения.

Заседание Совета министров иностранных дел ОИС проходит под председательством главы турецкого МИД и сосредоточено на продолжающихся израильских действиях в Газе. Цель встречи — координация позиций и ответных мер государств-членов организации.

СвязанныеTRT Global - Турция призвала сообща давить на Израиль



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us