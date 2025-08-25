Организация исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник выступила против планов Израиля установить полный военный контроль над сектором Газа.

Как говорится в итоговом заявлении после экстренного заседания министров в Джидде (Саудовская Аравия), ОИС решительно осудила израильские намерения «навязать полную оккупацию и военный контроль над Газой» и отвергла «любые схемы, независимо от их характера, направленные на насильственное вытеснение палестинского народа».

Организация призвала мировое сообщество оказывать давление на Тель-Авив, включая принятие «всех возможных правовых и эффективных мер» — введение санкций, приостановку поставок оружия, пересмотр дипломатических и экономических отношений — чтобы остановить преступные действия Израиля против палестинцев.

В заявлении также осуждается преднамеренное нападение израильских сил на журналистов и сотрудников СМИ в Газе.

В ОИС отметили, «эти действия являются военным преступлением и посягательством на свободу прессы».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал исламские страны к коллективным действиям против Израиля на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе в понедельник.