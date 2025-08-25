Организация исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник выступила против планов Израиля установить полный военный контроль над сектором Газа.
Как говорится в итоговом заявлении после экстренного заседания министров в Джидде (Саудовская Аравия), ОИС решительно осудила израильские намерения «навязать полную оккупацию и военный контроль над Газой» и отвергла «любые схемы, независимо от их характера, направленные на насильственное вытеснение палестинского народа».
Организация призвала мировое сообщество оказывать давление на Тель-Авив, включая принятие «всех возможных правовых и эффективных мер» — введение санкций, приостановку поставок оружия, пересмотр дипломатических и экономических отношений — чтобы остановить преступные действия Израиля против палестинцев.
В заявлении также осуждается преднамеренное нападение израильских сил на журналистов и сотрудников СМИ в Газе.
В ОИС отметили, «эти действия являются военным преступлением и посягательством на свободу прессы».
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал исламские страны к коллективным действиям против Израиля на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе в понедельник.
«Палестинскому народу нужны наши коллективные действия», — заявил Фидан на открытии встречи в Джидде.
Глава турецкой дипломатии также подчеркнул важность «скоординированного давления» для принуждения Израиля к поиску долгосрочного решения.
Заседание Совета министров иностранных дел ОИС проходит под председательством главы турецкого МИД и сосредоточено на продолжающихся израильских действиях в Газе. Цель встречи — координация позиций и ответных мер государств-членов организации.