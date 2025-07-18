Китайская провинция Хубэй впервые подключилась к международному мультимодальному маршруту «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

16 июля со станции Уцзяшань в городе Ухань был отправлен первый грузовой поезд по новому маршруту. Состав доставит тару для пищевых продуктов и другие товары до Кашгара, где контейнеры будут перегружены на автотранспорт.

Далее фуры направятся в Кыргызстан через пограничный пункт «Иркештам» и продолжат путь до Ташкента.

По данным «Синьхуа», транспортировка осуществляется в смешанном формате: железная дорога и автотрассы.

В уханьском отделении корпорации «Китайские железные дороги» подчеркнули, что новый маршрут позволит ускорить доставку в Центральную Азию, а также снизить расходы на логистику.

Согласно расчетам, время доставки сократится с 20 до 10 дней, а стоимость транспортировки и страхования уменьшится на 30%.

Новая логистическая схема, по словам представителей регионального транспортного оператора, открывает дополнительные возможности для экспорта продукции из Хубэя.

Торговля между провинцией и странами Центральной Азии развивается: в 2021 году по маршруту Ухань — Алматы уже был отправлен грузовой поезд, а с весны 2024 года подобные рейсы стали регулярными. Пропускная способность составляет до 440 контейнеров в месяц.

Ранее поставки из Хубэя в Ташкент осуществлялись через Казахстан в рамках маршрута «Китай — Европа/ЦА». Запуск нового направления через Кыргызстан создает альтернативный коридор и укрепляет прямые связи между регионами.