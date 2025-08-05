ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Продуктивный разговор» Зеленского и Трампа
Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом и поддержал его усилия по прекращению войны в Украине
«Продуктивный разговор» Зеленского и Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters
5 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 5 августа. Главной темой, по его словам, стало прекращение войны.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что проинформировал Трампа о недавних российских ударах по Киеву и другим городам Украины.

«Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов», — отметил украинский президент.

Стороны также обсудили санкционное давление на Москву.

«Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить», — добавил Зеленский.

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Американская сторона пока не комментировала итоги разговора.

Переговоры состоялись за три дня до истечения 10-дневного срока, который Трамп в конце июля дал России для заключения соглашения о прекращении огня. Президент США пообещал ввести в отношении Москвы новые пошлины и другие меры, если к 8 августа перемирие не будет достигнуто.

Президент России Владимир Путин пока не ответил на это требование напрямую. 1 августа он заявил, что Москве нужен «длительный и прочный мир», но при этом подчеркнул, что цели России остаются прежними: признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от планов вступления в НАТО и отмена западных санкций.

Как ранее сообщало агентство Reuters, Кремль не хочет «злить» Трампа и осознает, что упускает шанс на улучшение отношений с США. Однако, по данным источников, Путин считает военные цели приоритетными.

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