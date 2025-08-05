Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 5 августа. Главной темой, по его словам, стало прекращение войны.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что проинформировал Трампа о недавних российских ударах по Киеву и другим городам Украины.

«Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов», — отметил украинский президент.

Стороны также обсудили санкционное давление на Москву.

«Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить», — добавил Зеленский.