ВОЙНА В УКРАИНЕ
Лондон не готов защищать украинские города
Великобритания отказалась от идеи направить в Украину 30 тыс. военных для защиты городов, предложив вместо этого миссию по воздушной безопасности и разминированию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / AP
14 августа 2025 г.

Не все страны так называемой «коалиции желающих», которую формируют Великобритания и Франция для защиты Украины после прекращения огня, оказались готовы отправлять своих военных на украинскую территорию. Из-за этого британские военные, занимающиеся организацией миссии, отказались от плана ввести контингент для защиты крупнейших городов страны.

После телеконференции в среду с участием Дональда Трампа и европейских лидеров премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские государства подготовили военные планы по развертыванию в Украине «сил поддержки» после достижения соглашения о прекращении огня.

Однако нынешнее предложение Лондона предусматривает более «реалистичную миссию», включающую обеспечение воздушной безопасности над западной частью Украины, обучение украинских военных и обезвреживание мин в Черном море. От идеи же направить 30-тысячный миротворческий контингент для защиты городов и портов отказались.

В обсуждении миротворческой миссии участвуют более 30 стран. Однако в некоторых европейских столицах считают развертывание десятков тысяч военных для защиты стратегических объектов Украины слишком рискованным. По данным The Times, именно отсутствие достаточного количества войск, необходимых для сдерживания России, вызвало разочарование у стран, готовых направить свои силы.

Вместо масштабного военного присутствия Великобритания обещает усилить экономическое давление на Москву.

«Мы готовы усилить давление на Россию, особенно на экономику, с помощью санкций и более широких мер, если это будет необходимо. Мы в Великобритании готовим следующий пакет жестких санкций», — заявил Стармер.

По его словам, есть «реальные» шансы на заключение соглашения по итогам встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Европейские союзники обещают содействовать его реализации.

В рамках урегулирования, по заявлению «коалиции желающих», на Вооруженные силы Украины и ее международное военное сотрудничество не может быть наложено ограничений. Москва, в свою очередь, настаивает на сокращении численности ВСУ, значительных ограничениях на западную военную помощь и исключает вступление Украины в НАТО.

В заявлении коалиции подчеркивается, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности для сохранения суверенитета и территориальной целостности. Члены коалиции выразили готовность сыграть в этом «активную роль, в том числе путем реализации планов тех, кто готов развернуть силы поддержки после окончания боевых действий».

«Россия не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО», — говорится в документе.

