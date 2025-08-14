Не все страны так называемой «коалиции желающих», которую формируют Великобритания и Франция для защиты Украины после прекращения огня, оказались готовы отправлять своих военных на украинскую территорию. Из-за этого британские военные, занимающиеся организацией миссии, отказались от плана ввести контингент для защиты крупнейших городов страны.

После телеконференции в среду с участием Дональда Трампа и европейских лидеров премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские государства подготовили военные планы по развертыванию в Украине «сил поддержки» после достижения соглашения о прекращении огня.

Однако нынешнее предложение Лондона предусматривает более «реалистичную миссию», включающую обеспечение воздушной безопасности над западной частью Украины, обучение украинских военных и обезвреживание мин в Черном море. От идеи же направить 30-тысячный миротворческий контингент для защиты городов и портов отказались.

В обсуждении миротворческой миссии участвуют более 30 стран. Однако в некоторых европейских столицах считают развертывание десятков тысяч военных для защиты стратегических объектов Украины слишком рискованным. По данным The Times, именно отсутствие достаточного количества войск, необходимых для сдерживания России, вызвало разочарование у стран, готовых направить свои силы.

Вместо масштабного военного присутствия Великобритания обещает усилить экономическое давление на Москву.

«Мы готовы усилить давление на Россию, особенно на экономику, с помощью санкций и более широких мер, если это будет необходимо. Мы в Великобритании готовим следующий пакет жестких санкций», — заявил Стармер.