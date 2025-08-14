Российская армия 12 августа совершила крупнейшее за более чем год суточное продвижение в Украине — всего за несколько дней до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Аляске.

По данным американского Института изучения войны (ISW), войска РФ всего за сутки захватили более 110 кв. км территории. Такой объем обычно удавалось занять лишь за пять–шесть дней, однако в последние недели темп наступления заметно вырос.

Это рекорд с конца мая 2024 года. Москва, уже контролирующая полностью или частично 19% украинской территории, в августе сообщила о взятии двух сел близ Доброполья.

Губернатор Донецкой области (подконтрольных Украины частей региона) Вадим Филашкин объявил о начале обязательной эвакуации семей с детьми из Белозерского и еще около десятка населенных пунктов. Под действие приказа попадают примерно 1150 детей.

Главная цель российских войск сейчас, как отмечает ISW, — взять стратегически важный город Покровск. Он стал бы самой значимой победой Москвы за последний год и серьезно осложнил бы снабжение украинских сил в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска продвинулись на 10 км в районе Доброполья, но пообещал, что украинские силы «уничтожат» противника.