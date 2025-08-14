Российская армия 12 августа совершила крупнейшее за более чем год суточное продвижение в Украине — всего за несколько дней до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Аляске.
По данным американского Института изучения войны (ISW), войска РФ всего за сутки захватили более 110 кв. км территории. Такой объем обычно удавалось занять лишь за пять–шесть дней, однако в последние недели темп наступления заметно вырос.
Это рекорд с конца мая 2024 года. Москва, уже контролирующая полностью или частично 19% украинской территории, в августе сообщила о взятии двух сел близ Доброполья.
Губернатор Донецкой области (подконтрольных Украины частей региона) Вадим Филашкин объявил о начале обязательной эвакуации семей с детьми из Белозерского и еще около десятка населенных пунктов. Под действие приказа попадают примерно 1150 детей.
Главная цель российских войск сейчас, как отмечает ISW, — взять стратегически важный город Покровск. Он стал бы самой значимой победой Москвы за последний год и серьезно осложнил бы снабжение украинских сил в регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска продвинулись на 10 км в районе Доброполья, но пообещал, что украинские силы «уничтожат» противника.
«Мы видим, что российская армия не собирается завершать войну. Наоборот, она готовится к новым наступательным операциям», — заявил украинский лидер.
Одновременно с наступлением в Донбассе Россия нарастила воздушные атаки: в ночь на 13 августа, по данным ВВС Украины, РФ выпустила 49 беспилотников и две баллистические ракеты. В Херсонской области в результате обстрелов и атак дронов погибли как минимум три человека.
Тем временем украинские военные ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» в Брянской области РФ, снабжавшей армию России. Объект, обслуживающий два нефтепровода общей мощностью 60 млн тонн в год, был поврежден, на месте вспыхнул крупный пожар.