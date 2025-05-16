Ужесточение санкций станет одной из главных повесток саммита Европейского политического сообществе в Албании 16 мая. В том числе участие примут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. В пятницу утром в Тиран также прибыл лидер Украины Владимир Зеленский.

Лидеры Евросоюза рассматривают возможность введения полномасштабного торгового эмбарго против России, выяснило издание Politico. Мера может быть принята, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня, предложенного Киевом.

Вместе с тем товарооборот между странами ЕС и Россией в прошлом году составил 67 млрд евро — это минимум с 1999 года. Однако падение торговли в 2024-м произошло не со всеми странами.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Евростата, рост зафиксирован с Ирландией — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом (до 743 млн евро), Хорватией — на 31% до 367 млн евро, Францией — на 9,4% до почти 6 млн евро, а также со Словенией — на 2% (1,3 млрд евро) и Швецией — на 1,4% (873 млн евро).

Значительную долю в импорте из России составляет сжиженный природный газ. Также в прошлом году Москва осталась главным экспортером удобрений во Францию.

Саммит в Албании происходит на фоне начавшихся в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Российская сторона уже заявила, что не ставит своей целью лишь согласование краткосрочного прекращения огня в Украине, а добивается «установления прочного мира путем устранения первопричин конфликта».

Вероятность введения полного торгового эмбарго против РФ TRT на русском обсудил с независимым экспертом в сфере частных инвестиций Русланом Пичугиным:

— Насколько полное торговое эмбарго может оказаться болезненным для российской экономики?

— Дебаты относительно введения абсолютного запрета на торговые отношения с Россией на шестой встрече Европейского политического сообщества демонстрируют намерение Евросоюза повысить уровень воздействия на российскую сторону, однако одновременно поднимают массу сложных проблем.

Подобная мера, вне всяких сомнений, нанесет ощутимый ущерб экономической стабильности РФ — в особенности если запрет распространится не исключительно на технологическое оборудование, но также охватит энергетический сектор, сырьевые ресурсы и транспортную инфраструктуру.

Тем не менее, необходимо учесть, что за прошедшие два года Российская Федерация сумела частично приспособиться к существующему режиму ограничительных мер, переориентировав внешнеторговые потоки и увеличив товарообмен с КНР, Индией и прочими государствами, не присоединившимися к санкциям. Этот фактор непременно требует учета при оценке потенциальной успешности будущих ограничений.

— Как санкции влияют на ЕС?

— При любых обстоятельствах Евросоюзу предстоит столкнуться с собственными трудностями. Отказ от ведения дел с российскими партнерами способен привести к росту цен на сырье, нарушению цепей поставок и убыткам европейских предприятий, продолжающих сотрудничество с отечественными контрагентами.

Помимо прочего, внутри самого ЕС отсутствует единодушие по данному вопросу — некоторые государства вроде Венгрии либо Словакии традиционно высказываются против радикальных шагов, мотивируя свою позицию страхом перед внутренними негативными эффектами.

— Пойдет ли Брюссель на полное эмбарго?

— Внедрение всестороннего эмбарго является чрезвычайно сложной задачей — не только ввиду расхождений в позициях участников объединения, но и благодаря множеству возможных обходных схем, среди которых альтернативные пути импорта и посредническая торговля через нейтральные территории.

Несмотря на официальное введение ограничений, вероятно сохранение части российских экспортных маршрутов, хотя бы и менее прозрачным образом.

Однако Евросоюз все равно предпринимает шаги по ужесточению контроля над такими инструментами, как «серый флот», используемый для обхода ограничений на поставку нефти, а также рассматривает возможность расширения перечня товаров и технологий стратегического значения, подлежащих регулированию.