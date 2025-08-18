Самолет президента России Владимира Путина на Аляске пришлось заправлять за наличные из-за санкций. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

По его словам, это пример того, как Россия каждый день сталкивается с последствиями «очень жестких санкций».

«Когда русские приземлились на Аляске, нужно было дозаправляться. Им пришлось предложить оплатить дозаправку своих самолетов наличными, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой», — заявил госсекретарь.