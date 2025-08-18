Самолет президента России Владимира Путина на Аляске пришлось заправлять за наличные из-за санкций. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.
По его словам, это пример того, как Россия каждый день сталкивается с последствиями «очень жестких санкций».
«Когда русские приземлились на Аляске, нужно было дозаправляться. Им пришлось предложить оплатить дозаправку своих самолетов наличными, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой», — заявил госсекретарь.
Германское издание Bild, в свою очередь, пишет, что, помимо борта Путина, на авиабазе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже приземлились еще несколько самолетов. Они доставили на Аляску российских журналистов, а также автомобили Путина и его делегации.
По подсчетам Bild, для полной заправки только президентского борта, вместимость топливных баков которого составляет 152 620 литров, российской делегации потребовалось бы заплатить наличными 85 тысяч долларов США.
Напомним, что Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Главы государств назвали переговоры «продуктивными» и «полезными», но ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.