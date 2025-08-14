Казахстан впервые занял лидирующую позицию среди стран СНГ по объему внутреннего валового продукта на душу населения. Страна, таким образом, опередила Россию. Это следует из данных, опубликованных Международным валютным фондом.
ВВП на душу населения — это показатель, отражающий объем произведенной в стране продукции и оказанных услуг, рассчитанный на одного жителя. Он часто используется для сравнения уровня экономического развития разных стран.
По расчетам МВФ, в 2025 году этот показатель в Казахстане составил $14,77 тысячи, в России — $14,26 тысячи, а в Туркменистане — $13,34 тысячи.
Лидерами среди постсоветских стран между тем остаются государства Балтии: Эстония ($32,76 тысячи), Латвия ($30,84 тысячи) и Литва ($24,37 тысячи).
В 2024 году ВВП на душу населения в России составил $14,79 тысячи, Казахстане — $14,15 тысяч, в Эстонии, Латвии и Литве — $31,17, $23,24 и $29,34 тысячи соответственно.