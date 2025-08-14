Казахстан впервые занял лидирующую позицию среди стран СНГ по объему внутреннего валового продукта на душу населения. Страна, таким образом, опередила Россию. Это следует из данных, опубликованных Международным валютным фондом.

ВВП на душу населения — это показатель, отражающий объем произведенной в стране продукции и оказанных услуг, рассчитанный на одного жителя. Он часто используется для сравнения уровня экономического развития разных стран.

По расчетам МВФ, в 2025 году этот показатель в Казахстане составил $14,77 тысячи, в России — $14,26 тысячи, а в Туркменистане — $13,34 тысячи.