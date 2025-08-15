В Шиловском районе Рязанской области России загорелся и взорвался пороховой цех завода «Эластик». Об этом изданию «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще не менее 20 пострадали. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Здание цеха, в котором произошла детонация, в результате инцидента оказалось полностью разрушено, сообщил источник агентства.

Под завалами остаются люди, доступ к ним спасателей затруднен. С территории завода эвакуировали более 100 человек. Как пишет Baza, причиной пожара и взрыва могло стать нарушение техники безопасности.