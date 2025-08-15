В Шиловском районе Рязанской области России загорелся и взорвался пороховой цех завода «Эластик». Об этом изданию «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.
Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще не менее 20 пострадали. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Здание цеха, в котором произошла детонация, в результате инцидента оказалось полностью разрушено, сообщил источник агентства.
Под завалами остаются люди, доступ к ним спасателей затруднен. С территории завода эвакуировали более 100 человек. Как пишет Baza, причиной пожара и взрыва могло стать нарушение техники безопасности.
Как сообщает URA.ru со ссылкой на российское МЧС, возгорание ликвидируют 70 спасателей и 28 единиц техники.
Завод синтетических волокон «Эластик» был зарегистрирован в 2000 году. Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов.
В октябре 2021 года на территории одного из цехов завода, которое использовало ООО «Разряд», выпускавшее взрывчатые вещества, также произошел взрыв. Тогда погибли 17 человек. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.