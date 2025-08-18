Число погибших при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области России выросло до 20 человек. Об этом, как передает издание «Настоящее Время», сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что при взрыве пострадали 134 человека. 31 из них находится на лечении в Рязани и в Москве. 103 человека проходят амбулаторное лечение. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» произошел утром 15 августа. Здание цеха, в котором произошла детонация, в результате инцидента оказалось полностью разрушено.