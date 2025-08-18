МИР
1 мин чтения
Взрыв на военном заводе в России: новые жертвы
Число погибших и пострадавших исчисляется десятками, поисково-спасательные работы продолжаются
Работа экстренных служб / МЧС России
18 августа 2025 г.

Число погибших при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области России выросло до 20 человек. Об этом, как передает издание «Настоящее Время», сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что при взрыве пострадали 134 человека. 31 из них находится на лечении в Рязани и в Москве. 103 человека проходят амбулаторное лечение. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» произошел утром 15 августа. Здание цеха, в котором произошла детонация, в результате инцидента оказалось полностью разрушено.

Ранее издание Astra со ссылкой на российское МЧС писало, что после взрыва начался пожар, который перекинулся на три соседних здания. В одном из них производились снаряды калибра 152 миллиметра.



