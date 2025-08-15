15 августа 2025 г.
Несколько человек пострадали в результате предполагаемой стрельбы возле мечети в шведском Эребру. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.
«Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии», — сообщили в местных правоохранительных органах.
Точное число пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают несколько спасательных служб и полиция.
Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют жителям города не приближаться к месту происшествия.