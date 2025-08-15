Несколько человек пострадали в результате предполагаемой стрельбы возле мечети в шведском Эребру. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

«Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии», — сообщили в местных правоохранительных органах.