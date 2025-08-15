МИР
1 мин чтения
Стрельба возле мечети в шведском городе Эребру
Пострадали несколько человек, на месте происшествия работает полиция
Стрельба возле мечети в шведском городе Эребру
Шведская полиция / Reuters
15 августа 2025 г.

Несколько человек пострадали в результате предполагаемой стрельбы возле мечети в шведском Эребру. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

«Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии», — сообщили в местных правоохранительных органах.

Читайте также

Точное число пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают несколько спасательных служб и полиция.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют жителям города не приближаться к месту происшествия. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us