Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала французские власти не забывать о российских силах ядерного сдерживания и обновленной ядерной доктрине РФ. Заявление прозвучало в ответ на новую французскую доктрину обороны, предрекающую «открытую войну» в Европе к 2030 году.

«Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательнее ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны и немножко охладить свой пыл», — сказала дипломат на брифинге.

Реакция МИД РФ последовала после публикации обновленной французской доктрины «Национальный стратегический обзор — 2025». В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе к 2030 году масштабных военных столкновений, которые будут проходить за пределами национальной территории Франции, но страна может быть вовлечена в них.

Стратегический обзор предупреждает о нарастающей «российской угрозе», которая к 2030 году якобы усилится из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Французские власти допускают возможную агрессию против Украины, Молдавии, Балкан или стран НАТО в ближайшие 3–5 лет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсуждать размещение французских ядерных боеголовок в других европейских странах по аналогии с американской практикой. «Американцы держат бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии, Турции. Мы готовы открыть эту дискуссию», — заявил он телеканалу TF1.

14 июля Макрон также назвал Россию «постоянной угрозой». По его словам, важно, чтобы Европа должна быть способна ответить на нее. Франция остается единственной ядерной державой в ЕС.