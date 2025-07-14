Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «в мире, где правят хищники, единственный способ сохранить свободу — внушать страх». Он выступил с этим обращением накануне парада в День взятия Бастилии 14 июля, пообещав ускорить рост военных расходов и предложить союзникам стратегический ядерный диалог.

«Чтобы быть свободным в сегодняшнем мире, нужно, чтобы тебя боялись, а чтобы тебя боялись, нужно быть сильным», — сказал он. По словам Макрона, с 1945 года свобода ни разу не подвергалась такой угрозе, как сейчас. Президент имел в виду войну в Украине и возможность российского удара по странам НАТО.

Он напомнил, что в 2017 году Франция выделяла на оборону вдвое меньше, чем планирует теперь. Изначально Париж собирался удвоить бюджет к 2030 году, но теперь сделает это на три года раньше. К 2027 году расходы на армию достигнут 64 млрд евро.

Макрон также поручил министру вооруженных сил Себастьяну Лекорню и начальнику штаба генералу Тьерри Буркхарду начать переговоры с европейскими странами, которые готовы участвовать в диалоге по французскому ядерному оружию. До конца года он намерен выступить с отдельной речью по ядерной доктрине.

На прошлой неделе Макрон обсудил эту тему с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны договорились усилить координацию в вопросах ядерного сдерживания. При этом Германия, Польша и ряд других стран предлагают создать единый европейский «ядерный зонтик» на базе потенциала Франции и Великобритании.

По словам Макрона, Париж не будет занимать дополнительные средства на армию. Бюджет увеличат за счет роста производства и экономической активности. Уже во вторник премьер-министр Франсуа Байру должен представить параметры бюджета на 2026 год. Ожидается, что расходы на оборону вырастут на 3,5 млрд евро, а в 2027 году — еще на 3 млрд.

При этом совокупные расходы бюджета сократят на 40 млрд. Учитывая политические сложности, добиться этого будет непросто. В прошлом парламент едва утвердил бюджет на текущий год, а предыдущий премьер Мишель Барнье ушел в отставку всего через три месяца после назначения.

Чтобы убедить французов в необходимости ускоренного наращивания военной мощи, власти опубликуют в конце недели новую оборонную стратегию. В ней, как ожидается, Россия будет названа «постоянной угрозой для Европы» и главным фактором, определяющим будущее континента.