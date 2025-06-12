Армяне — один из самых рассеянных народов мира. По разным оценкам, их общая численность около 10 млн, и 7 млн из них — в диаспоре. Во многом объединяющих их фактором остается Армянская Апостольская Церковь (ААЦ). Десятилетиями католикос выполнял важную миссию — был символом национального единства для миллионов армян, независимо от их места проживания.

Все изменилось в 2018 году, вскоре после «бархатной революции». 30 июня к монастырскому комплексу в Эчмиадзине начали стекаться демонстранты с требованием немедленной отставки Гарегина II. Активисты обвинили католикоса в тесных связях с экс-президентом Сержем Саргсяном, коррупции и страсти к роскошной жизни.

Армянская церковь дала немало поводов для подобных подозрений. Католикос известен своим пристрастием к автомобилям класса люкс и другим предметам, мало соответствующим аскетичному образу священнослужителя. Этот контраст стал особенно заметен в 2016 году: по сообщениям СМИ, во время визита папы римского Франциска в Ереван Гарегин II и архиепископ араратский встретили его на Mercedes-Benz и Bentley, тогда как сам папа передвигался на скромном белом Renault Logan.

Позже уже в 2021-м Гарегину II пришлось оправдываться за Bentley патриаршего наместника Араратской епархии ААЦ, архиепископа Навасарда Кчояна. Оказалось, что дорогую машину тот «давно продал и пожертвовал средства нуждающимся». Священнослужитель подчеркнул, что каждого человека можно обвинять в чем угодно, однако все обвинения должны быть обоснованными.

В распоряжении католикоса — резиденция в Эчмиадзине. На ее территории находятся кафедральный собор, библиотека, музей и гостевые дома. В отличие от остальной части монастыря, жилой комплекс католикоса закрыт для посетителей — дворец обнесен огромным забором. Что за ним скрывается — неизвестно.

Гарегин II нередко становился и героем светских хроник. В 2011 году он отметил свой день рождения в дорогой обстановке недавно построенного ресторанного комплекса «Флоренция». Как сообщали СМИ, мероприятие посетила практически вся политическая и бизнес-элита Армении.

Семь лет назад протесты с требованием отставки священнослужителя провалились. Во-первых, это не так просто: католикос избирается пожизненно Национальным Церковным Собором, и не может быть смещен по чье-либо инициативе. Во-вторых, ему остались лояльными большинство архиереев. А пришедший тогда к власти в стране Никол Пашинян не стал идти на прямую конфронтацию с церковью.

Сегодня под Гарегином II серьезно качается кресло. Слухи о том, что у священнослужителя есть дети, ходят давно — еще в 2015 году журналисты пытались связаться с его предполагаемой дочерью. Теперь об этом публично заявил и Пашинян.

Если информация о наличии ребенка подтвердится (а премьер обещал предоставить доказательства), то это станет фактом нарушения Гарегином обета безбрачия. А значит он попросту не имел права вступать в такую высокую духовную должность.

Печальный опыт

Противостояние между Пашиняном и католикосом — уходит корнями в прошлое. Как напоминает политолог Ильгар Велизаде в комментарии TRT на русском, еще в 2018 году Католикос открыто симпатизировал прежним властям, а после Второй Карабахской войны церковь стала публично критиковать новое руководство. Со временем она фактически превратилась в самостоятельного политического игрока.

Поводом вспомнить о предполагаемых детях священнослужителя могли стать предстоящие выборы: уже через год в Армении начнется парламентская кампания. Хотя церковь напрямую не участвует в политике, ее влияние может ослабить позиции власти, мобилизовав часть электората в пользу оппозиции.

Сегодня священнослужители открыто критикуют премьера, особенно в вопросах, касающихся Карабаха — наиболее болезненной для армян темы. Кульминацией этой критики стали протесты в прошлом году против делимитации границы с Азербайджаном. Демонстрации возглавил архиепископ Баграт. По Еревану прокатались шествия с требованием отставки самого Пашиняна, но постепенно волнения сошли на нет.

Риторика самого Пашиняна в последние месяцы стала заметно жестче, что может быть попыткой перехватить инициативу у оппозиции. Его грубые высказывания, предположительно адресованные католикосу — в том числе фраза: «Святейший, иди, продолжай [совокупляться] с женой твоего дяди, какое дело тебе до меня» (цитата по Armenia Today) — ранее были нехарактерны для главы правительства.

Дополнительным триггером для изменения тона также могли стать муниципальные выборы в Гюмри 30 марта. На них неожиданно победила оппозиция: объединившись в коалицию, она избрала мэром бывшего главу города — Вардана Гукасяна, выдвинутого Коммунистической партией Армении.

Он не исключил, что может баллотироваться в премьер-министры в 2026 году: «Если многие скажут, что я должен взять на себя эту обязанность, поддержат и станут рядом, тогда да», — ответил он на вопрос о возможном участии в выборах. Вот вам и политический трамплин: из мэра — в премьеры».

Опасный момент

Армянский журналист и блогер Роман Багдасарян в беседе с TRT на русском подчеркивает, что перепалка между священнослужителями и властью вряд ли приведет к политическому кризису.

«Его не может быть, потому что есть естественный спрос населения на смену католикоса. Люди устали от многочисленных проблем, криминальных разборок, грязи, которые есть в окружении Гарегина. Реагируя на все эти мнения, власти приняли решение разобраться с этим вопросом в рамках закона. Не более того», — считает собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, почему делом католикоса занимаются не силовики, а власти, пояснил: «За ним тянется длинный шлейф преступлений. Это и возможная пропажа реликвий, непонятные сборы денег, вероятный шпионаж в пользу иностранных спецслужб. Однако прокуратура не может заниматься вещами, касающимися церкви. Гарегин творит, что хочет».

Вместе с тем он сомневается, что эта история хоть сколько-то связана с выборами. «До них еще год», — отмечает эксперт.

Политолог Ильгар Велизаде в беседе с TRT на русском парирует: Гарегин уже принялся выступать с заявлениями против Пашиняна. И, по его словам, не стоит недооценивать консолидацию церкви и оппозиции на будущих выборах.

«Если конфликт будет развиваться, то я допускаю некоторые формы гражданского противостояния в Армении, — говорит Велизаде. — В него могут быть вовлечены диаспорные организации и внешние силы, выступающие против Пашиняна. Если им удастся скоординировать свои действия с противниками власти, то ситуация для премьер-министра может стать рискованной».

С приближением даты парламентских выборов конфликт премьер-министра с церковью, очевидно, будет усиливаться. Несмотря на это, шансы на победу Пашиняна остаются высокими. Причина — антирейтинг главы правительства все еще ниже, чем у его оппонентов.