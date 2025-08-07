Кремль подтвердил подготовку к двусторонней встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, но опроверг утверждения о договоренности по трехстороннему саммиту с участием Владимира Зеленского.

6 августа Путин провел переговоры со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве. После этого источники CNN в Вашингтоне заявили, что российский лидер якобы согласился сначала встретиться с Трампом, а затем провести совместную встречу с Зеленским в рамках усилий США по достижению мира в Украине.

Однако 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что такой формат не обсуждался.

«Мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом. Что касается трехстороннего саммита, о котором вчера по какой-то причине заговорили в Вашингтоне, — это было лишь упомянуто американской стороной на переговорах в Кремле. Обсуждения не было. Россия никак это не прокомментировала», — сказал Ушаков журналистам в Москве.

Он также добавил, что встреча Путина и Трампа ориентировочно состоится на следующей неделе. По его словам, США представили России предложение, которое Кремль посчитал «‎приемлемым»‎. Содержание этого плана Ушаков раскрывать не стал.

Перспектива, при которой Трамп и Путин попытаются договориться об Украине без участия Киева, вызывает тревогу в Украине и европейских столицах, отмечает Guardian.