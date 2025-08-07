Кремль подтвердил подготовку к двусторонней встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, но опроверг утверждения о договоренности по трехстороннему саммиту с участием Владимира Зеленского.
6 августа Путин провел переговоры со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве. После этого источники CNN в Вашингтоне заявили, что российский лидер якобы согласился сначала встретиться с Трампом, а затем провести совместную встречу с Зеленским в рамках усилий США по достижению мира в Украине.
Однако 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что такой формат не обсуждался.
«Мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом. Что касается трехстороннего саммита, о котором вчера по какой-то причине заговорили в Вашингтоне, — это было лишь упомянуто американской стороной на переговорах в Кремле. Обсуждения не было. Россия никак это не прокомментировала», — сказал Ушаков журналистам в Москве.
Он также добавил, что встреча Путина и Трампа ориентировочно состоится на следующей неделе. По его словам, США представили России предложение, которое Кремль посчитал «приемлемым». Содержание этого плана Ушаков раскрывать не стал.
Перспектива, при которой Трамп и Путин попытаются договориться об Украине без участия Киева, вызывает тревогу в Украине и европейских столицах, отмечает Guardian.
Зеленский не стал критиковать Трампа напрямую, но сообщил, что проведет консультации с европейскими союзниками, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.
«Приоритеты абсолютно ясны. Первое — прекратить убийства, и это Россия должна согласиться на прекращение огня. Второе — найти формат, который позволит лидерам договориться о реальном и устойчивом мире», — написал украинский лидер в Telegram.
Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Однако Кремль настаивает, что сначала договоренности должны быть достигнуты на уровне рабочих групп и подчеркивает, что для встречи президентов России и Украины пока рано.