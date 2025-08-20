В ночь на 20 августа российская армия нанесла массированные удары по Одесской и Сумской областям Украины. Основной удар пришелся на Измаильский район, где зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что вызвало перебои с электроснабжением. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на профильные госструктуры.

По данным местных источников, в результате атак есть пострадавшие. На месте ударов возник масштабный пожар. Официальных комментариев от властей и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пока не поступало.

В городе Ахтырке в Сумской области после полуночи слышались серии взрывов — местные СМИ сообщают примерно о 20 детонациях. По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, ударные дроны атаковали жилой сектор: на местах попаданий возникли пожары. По предварительным данным, погибших нет, однако есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы.