Массированные удары России по Украине
В результате атак есть пострадавшие, возникли масштабные пожары
20 августа 2025 г.

В ночь на 20 августа российская армия нанесла массированные удары по Одесской и Сумской областям Украины. Основной удар пришелся на Измаильский район, где зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что вызвало перебои с электроснабжением. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на профильные госструктуры.

По данным местных источников, в результате атак есть пострадавшие. На месте ударов возник масштабный пожар. Официальных комментариев от властей и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пока не поступало.

В городе Ахтырке в Сумской области после полуночи слышались серии взрывов — местные СМИ сообщают примерно о 20 детонациях. По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, ударные дроны атаковали жилой сектор: на местах попаданий возникли пожары. По предварительным данным, погибших нет, однако есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы.

На утро 20 августа ночные атаки прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что удары пришлись по топливно-энергетической инфраструктуре и жилым домам, подчеркнув необходимость усиления безопасности и продолжения международного давления на Россию.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбита/подавлена 1 баллистическая ракета и 62 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке Украины. Зафиксировано попадание ракеты и ударных дронов на 20 локациях.  

