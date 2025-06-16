ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран может выйти из договора о нераспространении
МИД Ирана сообщил, что парламент готовит законопроект о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран может выйти из договора о нераспространении
Парламент Ирана / Reuters
2 часа назад

Иранский МИД заявил, что в парламенте страны готовится законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщил официальный представитель министерства Эсмаил Багаи, инициатива обсуждается на фоне роста внешнего давления. По его словам, Иран по-прежнему выступает против создания оружия массового уничтожения.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в парламенте с заявлением о продолжающихся атаках со стороны Израиля.

«Враг не сможет удалить нас и наш народ с арены, избивая, убивая и устраивая покушения. Потому что за каждого героя, чье знамя падает, встают сотни других героев. Они поднимают это знамя и противостоят жестокости, несправедливости, преступлениям и предательству, совершаемым этими трусами», — заявил он.

Пезешкиан подчеркнул, что иранцы «не являются агрессорами» и напомнил, что его правительство ведет переговоры с США по ядерной программе.

«Мы не стремимся к ядерному оружию», — подчеркнул он. — «Запад говорит, что Иран не должен обладать таким оружием. Но у нас и нет намерения его создавать».

При этом он заверил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях. По его словам, страна «имеет право пользоваться ядерной энергией».

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