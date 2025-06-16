ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
2 мин чтения
Президент Ирана: «Мы не стремимся к ядерному оружию»
Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не отступит перед израильскими атаками, но не стремится к созданию ядерного оружия
Президент Ирана: «Мы не стремимся к ядерному оружию»
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / Reuters
5 часов назад

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в парламенте с заявлением о продолжающихся атаках со стороны Израиля. Его слова приводит официальное агентство IRNA.

«Враг не сможет удалить нас и наш народ с арены, избивая, убивая и устраивая покушения. Потому что за каждого героя, чье знамя падает, встают сотни других героев. Они поднимают это знамя и противостоят жестокости, несправедливости, преступлениям и предательству, совершаемым этими трусами», — заявил он.

Пезешкиан подчеркнул, что иранцы «не являются агрессорами» и напомнил, что его правительство ведет переговоры с США по ядерной программе.

«Мы не стремимся к ядерному оружию», — подчеркнул он. — «Запад говорит, что Иран не должен обладать таким оружием. Но у нас и нет намерения его создавать».

При этом он заверил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях. По его словам, страна «имеет право пользоваться ядерной энергией».

Обмен ударами между давними противниками продолжается с пятницы, когда Израиль нанес координированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана, убив высокопоставленных военных и ученых. В ответ Тегеран запустил ответные ракетные удары в пятницу вечером. Взаимные удары продолжаются с тех пор.

Интенсивность столкновений вызывает опасения затяжного конфликта, который может охватить весь Ближний Восток, несмотря на призывы мировых лидеров прекратить насилие. Израильская армия также сообщила об атаках на готовые к запуску ракетные установки в Западном Иране.

СвязанныеTRT Global - Иран обвинил США в поддержке израильской агрессии
Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us