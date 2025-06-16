Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в парламенте с заявлением о продолжающихся атаках со стороны Израиля. Его слова приводит официальное агентство IRNA.

«Враг не сможет удалить нас и наш народ с арены, избивая, убивая и устраивая покушения. Потому что за каждого героя, чье знамя падает, встают сотни других героев. Они поднимают это знамя и противостоят жестокости, несправедливости, преступлениям и предательству, совершаемым этими трусами», — заявил он.

Пезешкиан подчеркнул, что иранцы «не являются агрессорами» и напомнил, что его правительство ведет переговоры с США по ядерной программе.

«Мы не стремимся к ядерному оружию», — подчеркнул он. — «Запад говорит, что Иран не должен обладать таким оружием. Но у нас и нет намерения его создавать».

При этом он заверил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях. По его словам, страна «имеет право пользоваться ядерной энергией».

Обмен ударами между давними противниками продолжается с пятницы, когда Израиль нанес координированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана, убив высокопоставленных военных и ученых. В ответ Тегеран запустил ответные ракетные удары в пятницу вечером. Взаимные удары продолжаются с тех пор.

Интенсивность столкновений вызывает опасения затяжного конфликта, который может охватить весь Ближний Восток, несмотря на призывы мировых лидеров прекратить насилие. Израильская армия также сообщила об атаках на готовые к запуску ракетные установки в Западном Иране.