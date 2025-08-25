Великобританию всколыхнул громкий скандал вокруг фестиваля Victorious в Портсмуте. Несколько известных групп отказались выступать и призвали к бойкоту фестиваля после того, как организаторы отключили звук ирландскому коллективу The Mary Wallopers из-за палестинского флага.

Инцидент произошел 22 августа. Музыканты только начали первую песню, когда звукорежиссеры обрубили звук. Работник фестиваля снял флаг, а толпа скандировала «Свободу Палестине».

Организаторы заявили, что речь шла о давней политике — запрете любых флагов. Однако группа выложила видео, на котором видно, что их заставили убрать именно палестинский флаг. В записи слышно, как сотрудник говорит: «Вы не продолжите, пока флаг не уберут».

На следующий день The Mary Wallopers напомнили в соцсетях: в Газе объявлен голод, а израильские удары убили десятки людей. «В такой момент замалчивать трагедию — преступно», — подчеркнули музыканты.

После скандала о бойкоте объявили The Last Dinner Party, Cliffords и The Academic.

«Мы не можем подписаться под политической цензурой», — заявили участники The Last Dinner Party. Они обвинили фестиваль в попытке скрыть геноцид и призвали жертвовать в фонды помощи Палестине.