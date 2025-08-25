Великобританию всколыхнул громкий скандал вокруг фестиваля Victorious в Портсмуте. Несколько известных групп отказались выступать и призвали к бойкоту фестиваля после того, как организаторы отключили звук ирландскому коллективу The Mary Wallopers из-за палестинского флага.
Инцидент произошел 22 августа. Музыканты только начали первую песню, когда звукорежиссеры обрубили звук. Работник фестиваля снял флаг, а толпа скандировала «Свободу Палестине».
Организаторы заявили, что речь шла о давней политике — запрете любых флагов. Однако группа выложила видео, на котором видно, что их заставили убрать именно палестинский флаг. В записи слышно, как сотрудник говорит: «Вы не продолжите, пока флаг не уберут».
На следующий день The Mary Wallopers напомнили в соцсетях: в Газе объявлен голод, а израильские удары убили десятки людей. «В такой момент замалчивать трагедию — преступно», — подчеркнули музыканты.
После скандала о бойкоте объявили The Last Dinner Party, Cliffords и The Academic.
«Мы не можем подписаться под политической цензурой», — заявили участники The Last Dinner Party. Они обвинили фестиваль в попытке скрыть геноцид и призвали жертвовать в фонды помощи Палестине.
Под массовым давлением организаторы принесли извинения и пообещали крупное пожертвование гуманитарным организациям. Они признали, что плохо объяснили правила и не дали времени для решения конфликта. Однако это не помогло: большинство участников фестиваля отказались выступить, зрители массово возвращают билеты и требуют вернуть деньги.
Фестиваль принадлежит Superstruct Entertainment, контролируемой инвестиционной компанией KKR. Ранее музыканты, включая Massive Attack и Брайана Ино, критиковали KKR за связи с израильскими компаниями и оружейными производителями.
Скандал в Портсмуте стал частью широкой дискуссии о свободе слова на сцене. Ирландская группа Kneecap также сталкивалась с попытками запрета из-за их открытой поддержки Палестины. В частности, против них ввели трехлетний бан в Венгрии по указу Виктора Орбана. Музыканты утверждают, что их критикуют не за антисемитизм, а за правду о войне в Газе.