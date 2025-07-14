Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о тяжелых последствиях для немецкой экономики в случае введения США 30-процентных импортных пошлин.

«Это омрачит все и нанесет сокрушительный удар по немецкой экспортной промышленности», — цитирует его агентство Bloomberg.

По его словам, если торговый спор с США не будет урегулирован в ближайшие недели, Германия может быть вынуждена отложить часть запланированных экономических мер. Мерц отметил, что ситуация требует слаженности в рамках Европейского союза и конструктивного диалога с президентом США Дональдом Трампом.

«Для этого нужны две вещи: единство в Европейском Союзе и хорошие коммуникации с американским президентом», — добавил он. На вопрос, поддерживает ли Германия возможные контрмеры против США, канцлер ответил: «Да, но не раньше 1 августа».

Как сообщил Мерц, в течение последних дней он обсуждал ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, в пятницу он провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

«Мы хотим использовать это время, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно предан этому делу», — заявил он.

12 июля Трамп объявил, что с 1 августа начнут действовать пошлины в 30% на импорт из стран Евросоюза и Мексики. После этого Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейская комиссия подготовила ответные меры, но подчеркнула, что они не будут задействованы, пока сохраняется возможность урегулирования конфликта путем переговоров.