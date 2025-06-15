Смертельная эскалация между Израилем и Ираном вступила в третий день: общее число погибших от израильских атак по Ирану достигло 224 человек, 90% из которых составляют мирные жители, сообщили иранские государственные СМИ в воскресенье. Со стороны Израиля погибли как минимум 13 человек и более 370 получили ранения от иранских ракетных обстрелов.

Революционная гвардия Ирана (КСИР) в воскресенье вечером подтвердила гибель еще трех высокопоставленных командиров разведки в израильском авиаударе. Среди убитых — генерал глава разведывательной организации КСИР Мохаммад Каземи, заместитель главы разведки КСИР генерал Хасан Мохакек и старший офицер разведки генерал Мохсен Багери.

Ранее израильская армия заявила об убийстве двух других высокопоставленных иранских чиновников в субботу. Среди них глава разведывательного управления вооруженных сил Ирана Голам Реза Мехраби и Командир дивизиона баллистических ракет КСИР Мохаммад Бакери.

Обмен ударами между давними противниками продолжается с пятницы, когда Израиль нанес координированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана, убив высокопоставленных военных и ученых. В ответ Тегеран запустил ответные ракетные удары в пятницу вечером. Взаимные удары продолжаются с тех пор.

Интенсивность столкновений вызывает опасения затяжного конфликта, который может охватить весь Ближний Восток, несмотря на призывы мировых лидеров прекратить насилие. Израильская армия также сообщила об атаках на готовые к запуску ракетные установки в западном Иране.