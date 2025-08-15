Евросоюз готовит шаг, который может впервые вывести Молдову вперед Украины в гонке за вступление в объединение, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным дипломатов, уже в начале сентября ЕС может открыть первый «кластер переговоров» с Молдовой — ключевой юридический этап на пути к членству.

Такое решение станет мощным предвыборным рывком для президента Майи Санду и ее партии, строящей кампанию на проевропейской повестке. Москва, по словам наблюдателей, активно пытается повлиять на исход сентябрьских выборов в Молдове.

«Открытие первого кластера отправит сигнал России и лишит ее аргумента, что прогресса нет», — заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

Однако у этого сценария есть обратная сторона. Украина, чья заявка на вступление с 2023 года шла в ногу с Молдовой, рискует остаться в стороне. Киев опасается, что это деморализует украинцев в момент, когда на встрече в Аляске обсуждаются перспективы будущего мира.

Проблема для Украины — в позиции Венгрии. Премьер Виктор Орбан сделал блокирование членства Киева в ЕС частью своей политической стратегии перед выборами. Поэтому, даже если 1 сентября Молдова получит согласие всех 27 стран, Украине вряд ли удастся заручиться поддержкой всех стран. В отличие от заявки Киева, к молдовской заявке Будапешт никаких претензий не имеет.