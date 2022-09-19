Турция ожидает от США сотрудничества и координации шагов в борьбе с ОНС/РПК и FETÖ Фетуллаха Гюлена подобающим духу союзничества образом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, организованном Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC) в офисном центре Rockefeller Plaza в Нью-Йорке.

Турция, как наиболее пострадавшая от терроризма страна, находится на передовой в борьбе с его проявлениями, отметил Эрдоган: «Анкара проводит и продолжит проводить решительную борьбу со всеми террористическими организациями: от ОНС/РПК до ИГ и FETÖ, не делая при этом между ними каких-либо различий. Власти Турции полны решимости искоренить терроризм в регионе».

Президент напомнил о продолжающихся инициативах Анкары по экстрадиции из США главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена и других функционеров террористической организации. Турция выражает надежду на то, что и американская сторона продолжит раскрывать истинное лицо террористических организаций на всех возможных платформах, подчеркнул Эрдоган.

Он также коснулся роста исламофобии и предрассудков в отношении мусульман во всем мире и с сожалением констатировал, что представители турецкой общины в США время от времени также подвергаются нападкам. В этой связи Анкара ожидает от Вашингтона решительных мер по предотвращению актов ненависти против мусульман, а также распространения извращенного менталитета, который проводит параллель между исламом и терроризмом, указал президент Эрдоган.

Нет ни одной проблемы, которую Турция и США не смогли бы решить, как два сильных стратегических партнера и союзника на протяжении 70 лет, сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Он также подчеркнул роль Турции в НАТО как одного из пяти важнейших союзников и в плане финансирования военного блока и в плане боевой мощи. «Поэтому позиция Турции должна быть хорошо понята, широко известна, а решения и шаги предприниматься соответствующие», — подчеркнул президент Турции. Тем более что, несмотря на расхождения по ряду вопросов, у Анкары и Вашингтона все же выработана единая позиция по многим региональным и глобальным темам, сказал глава государства. Он напомнил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом они условились и далее укреплять и углублять сотрудничество между двумя странами.

Еще одним вопросом, по которому между Анкарой и Вашингтоном существуют тесная координация и сотрудничество, является украинский кризис, затронувший весь мир, сказал Реджеп Тайип Эрдоган. «Каждый раз подчеркиваю, что в жестокой войне, которая продолжается уже седьмой месяц в регионе, не будет победителя и что ее глобальные экономические последствия негативно сказываются на всем мире, особенно на слаборазвитых странах», — подчеркнул президент.

Предпринятые Турцией усилия по открытию зернового коридора в рамках Стамбульских договоренностей получили высокую оценку мирового сообщества. Анкара и впредь продолжит прикладывать усилия к дипломатическому урегулированию конфликта и устранению его негативных последствий в региональном и глобальном разрезе, сказал президент.

Стамбульское соглашение, достигнутое в результате усилий Анкары вместе с ООН по вывозу украинского зерна через Черное море, является наиболее конкретным примером этих усилий. Турция надеется добиться сначала прекращения огня, а затем и устойчивого мира между Украиной и РФ при поддержке международного сообщества и дружеских стран, заключил Реджеп Тайип Эрдоган.