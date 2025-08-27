Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию Google и фонд Wikimedia Foundation виновными в нарушении российского законодательства. Как передают местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 7 196 042 рублей, Wikimedia Foundation, Inc — на 6 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Обе компании признаны виновными по статье «осуществление иностранным юридическим лицом деятельности без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России».

Отмечается, что за последние годы крупнейшие интернет-сервисы — Google, Apple, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и фонд Wikimedia — неоднократно привлекались к ответственности за неудаление «запрещенного контента».