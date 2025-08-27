Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию Google и фонд Wikimedia Foundation виновными в нарушении российского законодательства. Как передают местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 7 196 042 рублей, Wikimedia Foundation, Inc — на 6 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Обе компании признаны виновными по статье «осуществление иностранным юридическим лицом деятельности без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России».
Отмечается, что за последние годы крупнейшие интернет-сервисы — Google, Apple, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и фонд Wikimedia — неоднократно привлекались к ответственности за неудаление «запрещенного контента».
Google регулярно штрафовали за отказ удалять «запрещенный контент», нарушение требований о локализации персональных данных российских пользователей и другие нарушения. С конца 2021 года компания дважды получила штрафы на общую сумму более 29 миллиардов рублей.
Часть этих средств была взыскана Федеральной службой судебных приставов. Согласно базе данных исполнительных производств, задолженность Google LLC на данный момент превышает 20 миллиардов рублей.