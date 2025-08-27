МИР
Из-за протестов против Израиля арестованы сотрудники Microsoft
Полиция вынесла протестующих из здания
Microsoft / Reuters
27 августа 2025 г.

По меньшей мере двое действующих и трое бывших сотрудников Microsoft, а также еще двое работников IT-сектора были арестованы в штаб-квартире компании в американском Редмонде. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что арестованные ранее устроили сидячую акцию в офисе президента корпорации, требуя разорвать связи с правительством Израиля.

По словам одного из организаторов акции, экс-сотрудника Microsoft Абдо Мохамеда, полиция использовала специальные страховочные жилеты и вынесла протестующих из здания.

«Ни аресты, ни насилие не остановят нас от того, чтобы продолжать говорить», — заявил он.

Часть участников акции находилась внутри офиса президента Microsoft Брэда Смита, другие сотрудники, экс-сотрудники и сторонники собрались снаружи здания.

Протест во вторник стал продолжением серии акций против облачных контрактов корпорации с правительством Израиля. Неделей ранее у штаб-квартиры Microsoft были задержаны 20 активистов.

Акции последовали за расследованием, проведенным The Guardian, изданием +972 Magazine и порталом Local Call. Журналисты выяснили, что израильское военное разведывательное подразделение Unit 8200 использует облачную платформу Microsoft Azure для хранения записей телефонных разговоров палестинцев из Западного берега и Газы.

В самой корпорации заявили, что не знали «о слежке за гражданскими лицами и сборе их телефонных разговоров с использованием сервисов Microsoft».

СвязанныеTRT Global - Нидерландские активисты устроили протест на крыше дата-центра Microsoft



