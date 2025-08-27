По меньшей мере двое действующих и трое бывших сотрудников Microsoft, а также еще двое работников IT-сектора были арестованы в штаб-квартире компании в американском Редмонде. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что арестованные ранее устроили сидячую акцию в офисе президента корпорации, требуя разорвать связи с правительством Израиля.

По словам одного из организаторов акции, экс-сотрудника Microsoft Абдо Мохамеда, полиция использовала специальные страховочные жилеты и вынесла протестующих из здания.

«Ни аресты, ни насилие не остановят нас от того, чтобы продолжать говорить», — заявил он.

Часть участников акции находилась внутри офиса президента Microsoft Брэда Смита, другие сотрудники, экс-сотрудники и сторонники собрались снаружи здания.