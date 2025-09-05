БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
Европейцы оштрафовали Google на миллиарды
От компании потребовали прекратить практику продвижения собственных рекламных технологий в ущерб конкурентам
Европейский союз оштрафовал Google почти на €3 миллиарда / AP
5 сентября 2025 г.

Европейский союз оштрафовал компанию Google, принадлежащую Alphabet Inc., почти на €3 миллиарда ($3,5 миллиарда) и потребовал прекратить практику продвижения собственных рекламных технологий в ущерб конкурентам. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что данное решение может усилить напряженность в торговых отношениях между ЕС и США, особенно на фоне критики со стороны президента Дональда Трампа.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, предоставляя преимущество собственным рекламным платформам и ущемляя интересы других участников.

«Когда рынки дают сбой, государственные институты обязаны вмешаться, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны доминирующих игроков», — отметила еврокомиссар по антимонопольной политике Тереза Рибера.

«Истинная свобода — это равные условия для всех, где граждане имеют реальный выбор», — добавила она.

В самом Google решением остались недовольны и намерены его обжаловать решение. Вице-президент компании Ли-Энн Малхолланд назвала штраф «необоснованным» и предупредила, что требуемые изменения «навредят тысячам европейских компаний, затруднив их заработок».

С угрозой рекламные технологии Google остаются и в США. Министерство юстиции страны планирует представить предложения по устранению нарушений, допущенных компанией, уже в пятницу, в преддверии слушаний, назначенных на 22 сентября.

Ранее обсуждалась возможность принудительного отделения платформы Google Ad Manager как меры против предполагаемой антиконкурентной практики.

Отметим, что еще в 2023 году Еврокомиссия предупреждала Google о злоупотреблении доминирующим положением в сфере рекламных технологий, указывая на то, что компания продвигала собственную рекламную биржу и усиливала свою роль в цепочке поставок цифровой рекламы, нанося ущерб онлайн-издателям.

