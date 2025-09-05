Европейский союз оштрафовал компанию Google, принадлежащую Alphabet Inc., почти на €3 миллиарда ($3,5 миллиарда) и потребовал прекратить практику продвижения собственных рекламных технологий в ущерб конкурентам. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что данное решение может усилить напряженность в торговых отношениях между ЕС и США, особенно на фоне критики со стороны президента Дональда Трампа.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, предоставляя преимущество собственным рекламным платформам и ущемляя интересы других участников.

«Когда рынки дают сбой, государственные институты обязаны вмешаться, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны доминирующих игроков», — отметила еврокомиссар по антимонопольной политике Тереза Рибера.

«Истинная свобода — это равные условия для всех, где граждане имеют реальный выбор», — добавила она.