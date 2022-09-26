Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Его слова приводит пресс-служба ГК «Конкорд». Запрос Пригожину отправило издание «Блокнот». Журналисты спросили, почему Пригожин «перестал отрицать свою причастность» к ЧВК «Вагнер».

«1 мая 2014 г. и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа. — прим. ред.) «Вагнер»», — рассказал Пригожин и добавил, что «исключительно благодаря их отваге и мужеству» был взят под контроль луганский аэропорт и многие другие территории, а также «коренным образом изменилась судьба» сепаратистских территорий «ЛНР» и «ДНР».

По его словам, в 2014 году он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и «пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу». Пригожин утверждает, что «быстро понял», что среди «казачков и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть». Тогда Пригожин решил создать собственное формирование.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь», — заявил Пригожин.

«Теперь ответ на ваш вопрос. Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — заявил Пригожин.

С 2016 года Евгений Пригожин находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин связь с этими структурами неоднократно отрицал. В октябре 2020 года Европейский союз ввел санкции против Пригожина, обвинив его в причастности к финансированию ЧВК «Вагнер» и поддержке поставок оружия в Ливию. Пригожин тогда говорил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии.

Также Пригожин оспаривал обвинения в связях с наемниками «Вагнера» в судах. В феврале он обратился в суд Евросоюза, потребовав удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора ЧВК «Вагнер». Также в июне 2021 года Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который назвал его «хозяином ЧВК «Вагнер»» в прямом эфире радиостанции. В «Конкорде» пояснили, что Пригожин требует от ответчиков признать, что он не является хозяином ЧВК, опровергнуть эти слова и удалить эту формулировку с сайта.

Оказание военных услуг частными компаниями (наемничество) в России запрещено законом; за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение и финансирование наемника — до 15 лет. В марте в Госдуму был внесен законопроект о ЧВК, согласно которому их деятельность допускается за границей РФ.

Ранее владелец «Конкорда» сообщал о военной службе сына Павла в составе ЧВК «Вагнер». Пригожин пояснил, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии. Через месяц после ее окончания молодой человек отправился на войну в Сирию.

Пригожин — не единственный основатель ЧВК «Вагнер». Сооснователем считается также Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), который, по данным СМИ и телеграм-каналов, вместе с Пригожиным в сентябре 2022 года ездил по российским колониям вербовать заключенных для отправки на фронт. Если граждане России не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях в Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей, заявил в середине сентября Пригожин после того, как телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в войне в Украине.