С 23 по 25 сентября в России втрое выросло количество реализованных кнопочных мобильных телефонов по сравнению с концом предшествующей недели — 16–18 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу оператора МТС.

Тенденцию на рынке подтвердили представители других крупных продавцов мобильных телефонов – «Мегафона» и «Ситилинка». Эксперты связали рост спроса с частичной мобилизацией — смартфоны брать с собой запрещено.

В МТС сообщили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети оператора выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. В «Ситилинке» рассказали о росте на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Два собеседника в крупных ретейлерах электроники также отметили повышение продаж — «на несколько десятков процентов», по словам одного из них.

Среди наиболее популярных моделей телефонов представители МТС и «Ситилинка» называют Philips Xenium E111, а также F+ F197, Itel it2163R, Inoi 100 и Nokia 105, Digma Linx A106 и SunWind Citi S1701. По словам представителя МТС, средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 рублей. Кроме кнопочных телефонов, втрое выросли продажи проводных наушников и в четыре раза — внешних аккумуляторов, добавил он.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что призванные по частичной мобилизации могут взять с собой в дорогу только кнопочный телефон, а не смартфон. После прибытия в часть они обязаны сдать командиру роты мобильное устройство, добавил эксперт. По словам гендиректора аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, основными покупателями кнопочных телефонов последние дни были мобилизованные граждане, которым запрещено использование смартфонов. Даже по выключенным кнопочным телефонам можно отследить локацию и перемещение военных, отметил Мураховский.

По оценке основателя аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, обычно кнопочные телефоны покупает 25% всех покупателей мобильных устройств, сейчас эта доля выросла до 35–37%. Кусков связал рост продаж кнопочных телефонов с опасениями покупателей, что смартфоны «могут отключить» зарубежные производители электроники. «По большому счету люди стараются обезопасить себя на будущее, покупая эти телефоны», — сказал он.

По его мнению, дефицита кнопочных телефонов на фоне резкого спроса на них ждать не следует. По данным аналитического центра GS Group, всего в первом квартале 2022 года в Россию было ввезено 3,5 млн кнопочных телефонов, что на 43% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Впрочем, в мае 2022-го также фиксировалась тенденция роста поставок кнопочных телефонов в Россию — в первом квартале 2022 года они выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств, следовало из отчета аналитического центра GS Group, с которым ознакомился РБК. Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков объяснял популярность кнопочных телефонов не только их низкой ценой, «долгой» батареей и отсутствием выхода в интернет, но и непотребительскими факторами, такими как турбулентность логистики и лояльность к бренду, «который, как оказалось, может просто бросить свой рынок». Он напомнил, что с февраля некоторые компании, в том числе Apple и Samsung, приостановили поставки смартфонов в Россию, а импорт китайских Xiaomi, Huawei и Oppo в начале марта сократился почти вдвое из-за проблем с логистикой и ценообразованием.

В 2021 году также отмечался возросший спрос к кнопочным телефонам. В «М.Видео-Эльдорадо» объясняли это тем, что такие девайсы пользуются спросом как дополнительные устройства для связи и первые — для детей и пожилых людей. Также «удаленные сотрудники заменяют ими стационарные устройства». Недорогие устройства требуются и растущему числу сотрудников сферы услуг. В Price.ru возросший спрос на кнопочные телефоны связывали с тем, что подобные устройства не могут, как смартфоны, собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими.