В августе текущего года доля бюджетных автомобилей в России превысила 41% от всего рынка легковых машин. Популярность массовых седанов и хетчбэков в стране выросла до рекордной с 2017 года. Причиной подобной ситуации называют дефицит альтернативных предложений, пишет «Коммерсант».

Издание подчеркивает, что выбора среди бюджетного сегмента у россиян практически нет. Львиная доля продаж приходится на автомобили марки Lada на фоне отсутствия выпуска или поставок других, ранее массовых автомобилей.

По данным за август, на седан Lada Granta пришлось 26,5% всех предложений, весь ассортимент компании АвтоВАЗ занимает 37% рынка. Интерес к отечественному автопрому подогревается государственной поддержкой, в рамках которой с середины лета эти машины продавались по льготному кредитованию со скидкой на авансовый платеж. Из альтернативных предложений под госпрограмму с недавних пор также попал китайский кроссовер Jolion, который Haval стал продавать по цене от 1,9 млн рублей.

В свою очередь дилеры рассказали, что у них заканчиваются запасы новых автомобилей, что делает выбор еще более ограниченным. В этой связи потенциальные покупатели стали обращать внимание на парк подержанных авто.

В ближайшее время участники рынка не ожидают улучшения ситуации, в том числе из-за крайне ограниченного выбора автомобильных марок. Спрос на новые автомобили мог бы вырасти при более обширном выборе, однако параллельный импорт обеспечить массовые поставки машин не в состоянии, считает автоэксперт Владимир Беспалов.

29 сентября председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российской компанией АвтоВАЗ. «Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении; пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — пояснил Манеш.