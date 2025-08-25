Компании Илона Маска — xAI и X — подали в федеральный суд Техаса масштабный антимонопольный иск против Apple и OpenAI. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В 61-страничной жалобе утверждается, что технологические гиганты заключили незаконное соглашение, чтобы закрепить монополию в сфере искусственного интеллекта и на рынке смартфонов.
По данным истцов, Apple и OpenAI создали эксклюзивное партнерство, в рамках которого ChatGPT стал единственным генеративным ИИ-чатботом, встроенным в операционную систему iPhone и голосовой ассистент Siri. Это, как отмечается в иске, блокирует доступ конкурентам, в том числе Grok от xAI.
«История о двух монополистах, которые объединились, чтобы сохранить доминирование в мире, движимом самой мощной технологией в истории человечества — искусственным интеллектом», — говорится в тексте иска.
Маск утверждает, что Apple контролирует 65% рынка смартфонов в США, а OpenAI удерживает не менее 80% рынка генеративных чатботов через ChatGPT. Кроме того, жалоба обвиняет Apple в манипуляциях с рейтингами в App Store и задержке обновлений Grok в пользу ChatGPT.
Истцы требуют миллиарды долларов компенсации и постоянный запрет на практику, которую считают антиконкурентной. Рассмотрение дела они настаивают провести с участием присяжных.
Apple и OpenAI пока не прокомментировали данный вопрос.
Иск стал продолжением конфликта между Маском и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.
Ранее в этом месяце Маск публично обвинил OpenAI в манипуляции рейтингами приложений. Альтман назвал эти заявления «примечательными», обвинив Маска в том, что он сам «использует платформу X для личной выгоды и давления на конкурентов». Маск в ответ назвал его «лжецом».
Илон Маск и Сэм Альтман были соучредителями OpenAI, однако Маск покинул компанию в 2018 году. В 2023 году он основал xAI, чтобы конкурировать с OpenAI и другими крупными игроками в сфере искусственного интеллекта.