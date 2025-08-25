Компании Илона Маска — xAI и X — подали в федеральный суд Техаса масштабный антимонопольный иск против Apple и OpenAI. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В 61-страничной жалобе утверждается, что технологические гиганты заключили незаконное соглашение, чтобы закрепить монополию в сфере искусственного интеллекта и на рынке смартфонов.

По данным истцов, Apple и OpenAI создали эксклюзивное партнерство, в рамках которого ChatGPT стал единственным генеративным ИИ-чатботом, встроенным в операционную систему iPhone и голосовой ассистент Siri. Это, как отмечается в иске, блокирует доступ конкурентам, в том числе Grok от xAI.

«История о двух монополистах, которые объединились, чтобы сохранить доминирование в мире, движимом самой мощной технологией в истории человечества — искусственным интеллектом», — говорится в тексте иска.

Маск утверждает, что Apple контролирует 65% рынка смартфонов в США, а OpenAI удерживает не менее 80% рынка генеративных чатботов через ChatGPT. Кроме того, жалоба обвиняет Apple в манипуляциях с рейтингами в App Store и задержке обновлений Grok в пользу ChatGPT.