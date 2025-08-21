Правительство России включит мессенджер Max в список приложений, обязательных для предустановки на электронных устройствах. Об этом, как передает издание «Интерфакс», сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Max заменит «VK Мессенджер», который находился в этом списке с 2023 года. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

Также сообщается, что с 1 сентября на устройства, работающие на операционных системах iOS и HyperOS будет устанавливаться «отечественный» магазин приложений RuStore. До этого он был обязательным к предустановке лишь на устройствах Android и HarmonyOS.