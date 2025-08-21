Правительство России включит мессенджер Max в список приложений, обязательных для предустановки на электронных устройствах. Об этом, как передает издание «Интерфакс», сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Max заменит «VK Мессенджер», который находился в этом списке с 2023 года. Изменения начнут действовать с 1 сентября.
Также сообщается, что с 1 сентября на устройства, работающие на операционных системах iOS и HyperOS будет устанавливаться «отечественный» магазин приложений RuStore. До этого он был обязательным к предустановке лишь на устройствах Android и HarmonyOS.
Закон о создании «национального мессенджера» в России приняли в июне. Первая версия платформы Max была представлена компанией VK в конце марта 2025 года.
На конец июня количество пользователей мессенджера составляло 1 миллион. 19 августа стало известно, что число пользователей Max достигло 18 миллионов.