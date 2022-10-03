Разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях подлодки спецназначения «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон» (ее называют «оружием апокалипсиса»), пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, способна вызвать «радиоактивное цунами». Специалисты сравнивают эффект от ее пуска с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает La Repubblica. При этом созданные США спутники с инфракрасными датчиками, чтобы отслеживать пуски российских ракет, в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», пишет La Repubblica.

Как указывает газета, западная разведка уверена, что субмарина никогда не выходила за пределы Белого моря и проходит там испытания.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию, после чего путем всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон». О ядерном беспилотнике лодочного базирования американская пресса сообщала еще в сентябре 2015 года. Тогда портал The Washington Free Beacon написал о загадочной российской разработке под кодовым названием «Каньон» (в российской прессе — ОКР «Скиф»). Военно-морской аналитик Норман Полмар предположил, что система основывается на советской ядерной торпеде Т-15 — разработке академика Андрея Сахарова. Ее потенциальная цель: уничтожение ключевых баз подводных лодок через инициирование сверхмощного цунами — военно-морские объекты «закрывают» берега заливов, острова, мели, а также боновые заграждения, стальные сети, которые невозможно преодолеть под водой.

Через два месяца после этого, на совещании по вопросам развития ОПК в Сочи , которое проводил Владимир Путин, российские военные якобы случайно «рассекретили» океанскую многоцелевую систему «Статус-6». Тогда в объективы журналистов двух федеральных телеканалов якобы невзначай через спину, предположительно, начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрея Картаполова (сейчас депутат Госдумы) попала концепция и сроки реализации системы. Ее ядром является самоходный аппарат модульного типа, то есть он способен нести не только ядерный заряд для уничтожение прибрежных целей или авианосной ударной группы, но и выполнять другие задачи — по разведке, радиоэлектронному противодействию и др.

В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе как раз значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 09852, а также — заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 09851. По мнению авторов специализированного портала MilitaryRussia, субмарина «Хабаровск» может представлять собой гибрид подводной лодки с атомной глубоководной станцией (АГС). Атомоход «Белгород» был спущен на воду в Северодвинске в 2019 году. В начале июля этого года Военно-морской флот России получил первую субмарину.

Субмарины спецназначения работают в интересах сверхсекретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России и выступают в качестве лодки-матки — носителя той или иной мини-подлодки (АГС). Она скрытно доставляет в район «малыша», который имеет малую скорость хода, после чего отсоединяет его для автономной работы. Наиболее известная в прессе АГС — АС-12 «Лошарик» (проект 10831), которая получила это неофициальное название из-за специфической формы корпуса, представляющего собой несколько соединенных друг с другом титановых сфер. По некоторым данным, станция не несет на своем борту никакого вооружения, но способна погружаться на глубину до шести километров и считается самой бесшумной и неуязвимой ПЛ российского флота.