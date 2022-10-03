Германию ждут серьезные экономические трудности из-за политических ошибок руководства страны. К такому выводу пришли обозреватели немецкого издания Handelsblatt.

По мнению издания, было бы нечестно стараться выдать последние два десятилетия глобализации за свидетельство высокой компетенции политики и экономики Германии. Честнее было бы признать, что этот успех был связан со множеством особых обстоятельств.

Экономические достижения Германии за последние 20 лет отчасти объясняются сотрудничеством с Китаем и Россией, поскольку со стороны России предоставлялся дешевый газ, а договор с Китаем казался взаимовыгодным, считают авторы статьи. Однако правительство ФРГ не учло стратегическую цель Пекина, которую он сам озвучивал. Она заключается в том, чтобы завоевать лидирующее место в максимальном числе секторов глобального рынка. А это означает, что они желают и у ФРГ отобрать ее доли.

Теперь Германия будет вынуждена расплачиваться за принципы взаимности с Китаем — он хочет занять часть немецкого рынка. В публикации также отмечено, что начинать готовиться к новым формам глобализации Германии следует уже сейчас, иначе она не сможет противостоять влиянию России и Китая. Для этого следует обратить внимание на традиции немецкой внешней торговли.

Ранее газета Die Welt написала о том, что немецкие пищевики бьют тревогу: из-за высоких цен на энергоносители ряд предприятий могут прекратить выпуск продукции. Так, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором просят оказать им финансовую помощь.

Как говорят авторы письма, доходы предприятий снижаются с каждым днем, и некоторые всерьез готовятся к возможному банкротству. В письме, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов (DTI) и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, говорится, что пищевики переживают «самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны». Авторы предупреждают, что без финансовой поддержки полки и холодильники в супермаркетах скоро опустеют.