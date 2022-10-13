В августе 2022 года экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 176 тыс. тонн. Такие расчеты сделали аналитики «БКС Мир Инвестиций» на основе данных Института статистики Турции (Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK) и отраслевого агентства Kallanish.

Всего за август Россия экспортировала 358,5 тыс. т горячекатаного плоского проката, подсчитал аналитик по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов на основе данных отраслевого издания «Метал Эксперт». При этом на Турцию пришлась половина поставок. Всего за январь-август 2022 года Россия поставила в Турцию 735,97 тыс. т горячекатаного проката, подсчитало агентство Kallanish.

Поставки этого продукта в Турцию в августе действительно выросли, признает источник в одной из крупнейших российских металлургических компаний. В основном продукция реализуется турецким заводам — преимущественно производителям труб, отмечает он. В Турции есть мощности для производства дальнейших переделов стального проката, отмечает Красноженов.

По данным TÜİK, общий импорт горячекатаного проката в Турцию в августе сократился на 12,9%, до 377,124 тыс. т. При этом Россия частично вытеснила других крупных поставщиков — Китай, Японию и Индию, продажи которых снизились.

Турция исторически является одним из основных импортеров российского проката, отмечает Красноженов. Так, его ежемесячный российский экспорт в прошлом году часто превышал 170 тыс. т, а иногда и 200 тыс. т, указывает специалист. На рост экспорта в Турцию повлияла «низкая база», говорит источник в одной из российских металлургических компаний. В августе 2021 года в России был хороший спрос на внутреннем рынке и мало кто экспортировал, а в августе 2022 года рынок был «слабым, поэтому экспорт вырос». По итогам сентября и октября благодаря оживлению активности потребителей на российском рынке ожидается снижение экспорта, добавляет он.

Российским производителям плоского проката, крупнейшими из которых являются ММК, НЛМК и «Северсталь», пришлось увеличить объемы продаж в Азии и на Ближнем Востоке после того, как в марте в ответ на вторжение российских войск в Украину ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции, включая стальной прокат, отмечает РБК. Российские производители имели право продолжать поставки в Евросоюз до 17 июня по контрактам, заключенным до объявления эмбарго. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции, из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. Но Турция к европейским санкциям не присоединилась.