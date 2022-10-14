С началом войны в Украине объем заказов от российских военных на спутниковые и тропосферные станции связи увеличился в разы, об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор научно-производственного предприятия «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Ринат Галеев.

«Действительно, с началом «спецоперации» объем заказов от военных на спутниковые и тропосферные станции связи — включая тот же «Сосник-ПМ» — увеличился в разы», — сказал Галеев. Источник «Ведомостей» на предприятии уточнил, что речь идет об увеличении заказа примерно в 10 раз.

«Сосник-ПМ» — это станция тропосферной связи производства находящегося в Красноярске предприятия «Радиосвязь», указывают «Ведомости». Она является модификацией станции «Сосник», которая была создана в 2005-м, сообщала пресс-служба холдинга «Росэлектроника». В «Сосник-ПМ» используются современные методы передачи информации и помехозащиты с широким применением цифровой обработки сигналов с использованием ПЛИС и сигнальных процессоров, цитирует журналист «Ведомостей» журнал «Арсенал отечества». Станция обеспечивает дуплексную многоканальную связь без поиска и подстройки на любой частоте рабочего диапазона с шагом 10 кГц. В станции используются цифровая обработка сигналов, сигнальные методы защиты от помех, автоматизированное управление и топопривязка, говорится в журнале.

В начале войны выяснилось, что, хотя промышленность разработала и запустила в производство современные средства связи и они есть на вооружении, в реальности ими была оснащена меньшая часть российских воинских частей, отметил в комментарии «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин. «Эта недооснащенность не слишком чувствовалась, когда российская армия участвовала в боевых действиях малой долей своих сил. Например, в Сирии, где группировка составляла несколько тысяч человек», — указывает он и поясняет, что с начала войны в Украине потребность в связи возросла в разы.

В конце сентября предприятие «Радиосвязь» запустило серийное производство станций тропосферной связи «Гроза», писали «Ведомости». Первые серийные образцы уже готовы, пока их всего 10 комплектов (т. е. 20 станций). Тропосферная система связи «Гроза» способна передавать сигнал от объекта к объекту — при отсутствии прямой видимости между антенными постами — на расстояниях до 200 км, пишет издание.

Тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. «По сравнению с «Грозой» у «Сосник-ПМ» большие технические возможности, но меньше скорость передачи данных. Дальность действия такая же», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Росэлектроники».

После начала вторжения российских войск в Украину группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что российские военнослужащие из-за недостатка средств связи в полноценной войне пользуются гражданскими рациями, которые не защищены от внешней прослушки. Также, по их данным, РФ в первые недели практически не пользовалась средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Несмотря на то, что российские средства радиоэлектронной борьбы высоко оцениваются западными военными аналитиками и их накопление было замечено во время наращивания концентрации войск РФ у украинских границ, использования РЭБ на территории Украины практически не наблюдается, отмечали в CIT в первые недели начала войны.