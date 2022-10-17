В Германии из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью RND.

Глава немецкого министерства отметил, что проблемы, вызванные сбоями в поставках российских энергоресурсов, могут поставить под удар все социальные объекты, в том числе больницы. «Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия больниц», — сказал он.

По словам Лаутербаха, дефицит финансирования социальной области составит около €15 млрд в 2022 и 2023 годах. В этих условиях, отметил министр, государство не сможет поддержать все нуждающиеся в этом предприятия и организации.

«Мы не можем ввести специальный фонд для каждой области», — сказал он.

В заключение беседы политик отметил, «что в ближайшие несколько месяцев больницы в Германии столкнутся с очень серьезной проблемой ликвидности».

Ранее в Германии сообщили о резком росте числа компаний-банкротов. Уточнялось, что количество обанкротившихся товариществ и корпораций в сентябре текущего года было на 34% выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Отмечалось также, что в течение осени ожидается дальнейший рост количества неплатежеспособных компаний. В свою очередь глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе и Германии, грозит рецессия.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии.

Поставки российского газа в Европу сократились после начала войны в Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, называл Россию ненадежным поставщиком и обвинял свою предшественницу Ангелу Меркель в ошибках в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России.

Между тем, как следует из заявления представителя Еврокомиссии Тима Макфи 17 октября, ЕС за девять месяцев 2022 года нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров. «Речь идет о девяти месяцах года. В 2021 году было (импортировано в ЕС — прим. редакции) всего почти 53 млрд кубометров газа, в 2022 году — почти 88 млрд кубометров. Что касается России, то (доля от общего импорта СПГ — прим. редакции) 20% в прошлом году представляют собой 10 млрд кубометров, а 17% этого года — 15 млрд кубометров», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об объемах импорта российского СПГ в ЕС.