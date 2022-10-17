Российские военные в ближайшие недели второй раз с начала года проведут учения стратегических ядерных сил, и Пентагон вместе с разведкой США намерены внимательно отслеживать их на предмет необычных или неожиданных действий, рассказали CNN американские чиновники. Учения «Гром», которые, как правило, включают все компоненты ядерной триады, по данным США, состоятся до конца октября и будут продолжаться несколько дней. Они «будут включать ракетные пуски и размещение стратегических вооружений», рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Предыдущие учения «Гром» Минобороны проводило 17 февраля — за неделю до начала вторжения в Украину.

Зоной нынешних учений может стать Баренцево море, где, как сообщает Barents Observer со ссылкой на разосланное 17 октября извещение NOTAM, российские военные закрыли семь районов для авиаперелетов и движения судов.

В частности, в период с 18 по 21 октября будут закрыты районы около полуострова Варангер, Медвежьего острова и острова Кильдин, в период с 18 по 19 октября закроются две зоны возле архипелага Новая Земля, а в период с 17 по 22 октября — одна зона в Карском море.

Как отмечает Newsweek, именно в Карском море Россия может провести испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Торпеда «Судного дня» обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке и при взрыве может создать цунами высотой 500 м.

Специалисты сравнивают эффект от ее пуска с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. При этом созданные США спутники с инфракрасными датчиками, чтобы отслеживать пуски российских ракет, в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», писала La Repubblica.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию, после чего путем всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон». Считается, что система основывается на советской ядерной торпеде Т-15 — разработке академика Андрея Сахарова. Ее потенциальная цель: уничтожение ключевых баз подводных лодок через инициирование сверхмощного цунами — военно-морские объекты «закрывают» берега заливов, острова, мели, а также боновые заграждения, стальные сети, которые невозможно преодолеть под водой, писал TRT на русском.

Как предположил старший научный сотрудник Норвежского центра оборонных исследований Кристиан Атланд, часть из временно закрытых зон, возможно, связана с запланированными испытаниями оружия, либо со стрельбами. При этом отмечается, что примерно в это же время, с 17 октября, начались военные учения НАТО. Маневры «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») стран альянса продлятся две недели. В них примут участие порядка 60 самолетов, в том числе американские бомбардировщики B-52, но они не будут нести на борту настоящее оружие, отмечали американские официальные лица.

Основной район учений НАТО будет находиться на расстоянии более 625 миль от России. Тренировочные полеты будут проходить над Бельгией, Великобританией и Северным морем. Цель маневров — убедиться в «надежности, эффективности и безопасности» сил ядерного сдерживания НАТО, пояснил CNN представитель Пентагона.

«Это книжный пример того, что происходит во время напряженного кризиса, когда обе стороны повышают ставки, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений сдержать друг друга», — предположил Ханс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых.